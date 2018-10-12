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Покупательница уничтоженной на аукционе картины Бэнкси не стала от нее отказываться

Sotheby's
05:55, 12 октября 2018
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Покупательница картины Бэнкси «Девочка с шаром», самоуничтожившейся сразу после продажи на аукционе Sothebyʼs, оставила сделку в силе.

«Когда после финального удара молотка работа была уничтожена шредером, сначала я была шокирована, но постепенно начала понимать, что в моих руках оказался собственный кусочек истории искусства», — приводит ее слова аукционный дом. 

Sothebyʼs не раскрывает имя покупательницы. Известно лишь, что она родом из Европы и является давним клиентом аукционного дома. Она приобрела полотно за миллион фунтов стерлингов 5 октября.

После уничтожения на торгах картине «Девочка с шаром» дали новое название «Любовь в мусорной корзине», добавили в Sothebyʼs.

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