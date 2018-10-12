Покупательница уничтоженной на аукционе картины Бэнкси не стала от нее отказываться

Покупательница картины Бэнкси «Девочка с шаром», самоуничтожившейся сразу после продажи на аукционе Sothebyʼs, оставила сделку в силе.

«Когда после финального удара молотка работа была уничтожена шредером, сначала я была шокирована, но постепенно начала понимать, что в моих руках оказался собственный кусочек истории искусства», — приводит ее слова аукционный дом.

Sothebyʼs не раскрывает имя покупательницы. Известно лишь, что она родом из Европы и является давним клиентом аукционного дома. Она приобрела полотно за миллион фунтов стерлингов 5 октября.

После уничтожения на торгах картине «Девочка с шаром» дали новое название «Любовь в мусорной корзине», добавили в Sothebyʼs.