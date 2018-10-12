«Коммерсант»: причиной аварии «Союза» стала неисправность бокового блока ракеты

Ракета-носитель «Союз-ФГ» могла потерпеть аварию из-за неисправности одного из четырех боковых блоков первой ступени, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. «Интерфакс» в свою очередь сообщил о проблемах, связанных с боковым блоком второй ступени.

По версии «Коммерсанта», авария произошла по одной из трех причин: отказ работы бокового блока, механическое повреждение его крепления или проблемы с автоматикой, не отдавшей команды на отделение блока.

Источник «Интерфакса» сообщил, что ракета потерпела крушение из-за неисправности дренажно-предохранительного клапана бака окислителя. «При его открытии истекающий газ уводит боковой блок от центрального блока, но он был неисправен и не сработал», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что перед стартом клапан прошел все стадии проверки.

Другой источник «Интерфакса» назвал вероятной причиной аварии «сбой дренажно-предохранительного клапана на первой ступени ракеты», который, по его данным, произошел «из-за отказа пиропатрона».

Обновлено: в Роскосмосе сообщили, что авария «Союза» произошла из-за «столкновения одного из боковых элементов» первой ступени ракеты, что, вероятно, привело к разрушению нижней части второй ступени.