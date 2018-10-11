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Суд арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Интерфакс
17:58, 11 октября 2018
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Обновлено. Павла Мамаева также арестовали до 8 декабря, сообщает «Интерфакс».

Тверской суд Москвы арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о драках в Москве, сообщает «Интерфакс».

Александр Кокорин арестован до 8 декабря. На этот же срок суд арестовал его брата Кирилла, пишет «Интерфакс».

Защита Александра Кокорина пообещала обжаловать его арест.

Против Александра Кокорина и Павла Мамаева заведены уголовные дела по статьям о побоях и хулиганстве. Поводом стали две драки с участием футболистов, произошедшие 8 октября. В первой пострадал водитель Виталий Соловчук, во второй — чиновник Минпромторга Денис Пак и директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
Из-за драк был задержан также брат Александра Кокорина Кирилл. Еще двоим их участникам предложили явиться в полицию для допроса.

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