«Реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой». Отчим Александра Кокорина извинился перед избитым чиновником

Отчим Александра Кокорина Кирилл Логинов извинился перед чиновником Минпромторга Денисом Паком, пострадавшим в результате драки с футболистом, а также перед «дорогими болельщиками, коллегами, партнерами и всеми, кто неравнодушен к сложившейся ситуации».

По словам Логинова, Кокорин «искренне сожалеет», что ударил Пака, и хотел публично извиниться перед ним после допроса, но «ему не дали такой возможности».

«Он не ищет себе оправданий, и я их тоже не ищу. Такое вспыльчивое поведение было неприемлемо, реакция на оскорбления со стороны Дениса Пака была излишне грубой, и Саша полностью это осознает», — заявил отчим футболиста.

Как именно Пак оскорбил Кокорина, в заявлении не поясняется. Других пострадавших в результате драк с участием Кокорина и Павла Мамаева — гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя Виталия Соловчука — Кирилл Логинов не упомянул.