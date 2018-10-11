ФСБ сообщила о задержании лидера российского отделения «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ объявила, что ее сотрудники задержали в Татарстане лидера российского отделения террористической организации « » и руководителей региональной ячейки группировки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задержанных подозревают в подготовке к свержению власти в России и установлению «всемирного халифата», в том числе с помощью терактов. По версии ФСБ, также они вовлекали в свои ряды мусульман и вербовали боевиков для террористических организаций на Ближнем Востоке.

ФСБ не уточнила, сколько человек задержаны, и не назвала их имен. Подозреваемые заключены под стражу.