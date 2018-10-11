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ФСБ сообщила о задержании лидера российского отделения «Хизб ут-Тахрир»

Интерфакс
13:13, 11 октября 2018
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ФСБ объявила, что ее сотрудники задержали в Татарстане лидера российского отделения террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и руководителей региональной ячейки группировки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Задержанных подозревают в подготовке к свержению власти в России и установлению «всемирного халифата», в том числе с помощью терактов. По версии ФСБ, также они вовлекали в свои ряды мусульман и вербовали боевиков для террористических организаций на Ближнем Востоке.

ФСБ не уточнила, сколько человек задержаны, и не назвала их имен. Подозреваемые заключены под стражу.

В июле в Башкирии осудили 21 участника «Хизб-ут-Тахрир» за подготовку к насильственному захвату власти. По версии ФСБ, члены уфимской ячейки организации собирались создать «исламский халифат», включающий в себя территорию Башкирии.
В Крыму после присоединения полуострова к России начались задержания предполагаемых участников организации «Хизб ут-Тахрир». В 2016-2017 годах по обвинению в участии в группировке задержали 10 жителей Бахчисарая. Защита обвиняемых утверждает, что их преследуют по религиозному признаку. Еще шесть человек по аналогичному обвинению арестовали в Ялте.

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