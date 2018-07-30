В Уфе вынесен приговор 21 члену «Хизб ут-Тахрир»

В Башкирии вынесен приговор участникам так называемой уфимской ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

По уголовному делу проходил 21 человек. Фигурантов обвиняли в организации террористической группировки и участии в ее деятельности (ч.1, 2 ст. 205.5 УК), а также в подготовке к насильственному захвату власти (ст. 278 УК).

Двадцать подсудимых приговорены к срокам от 8 до 24 лет лишения свободы в колониях строгого режима со штрафами от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Еще один обвиняемый, сотрудничавший со следствием, получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей.