На Кокорина и Мамаева завели дело о хулиганстве

Кокорину и Мамаеву предложили добровольно явиться на допрос до 18 часов среды. В противном случае, подчеркнули в полиции, их объявят в федеральный розыск.

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ) в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в связи с .

Первоначально дело в отношении футболистов было заведено только по статье о побоях (116 УК РФ) — за инцидент в кафе и за ведущей Первого канала. Статья о хулиганстве — более тяжелая, она предусматривает до пяти лет лишения свободы (в случае группового хулиганства — до семи лет).