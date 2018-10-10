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На Кокорина и Мамаева завели дело о хулиганстве

"Спорт-Экспресс"
13:09, 10 октября 2018
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Полиция завела уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ) в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в связи с дракой в московском кафе.

Кокорину и Мамаеву предложили добровольно явиться на допрос до 18 часов среды. В противном случае, подчеркнули в полиции, их объявят в федеральный розыск.

Первоначально дело в отношении футболистов было заведено только по статье о побоях (116 УК РФ) — за инцидент в кафе и за избиение водителя ведущей Первого канала. Статья о хулиганстве — более тяжелая, она предусматривает до пяти лет лишения свободы (в случае группового хулиганства — до семи лет).

Драки Кокорина и Мамаева

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