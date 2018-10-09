Компания Google представила свои флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL на презентации в Нью-Йорке.

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По сравнению с предыдущими моделями новинки получили увеличенный экран в 5,5 дюймов и 6,3 дюйма соответственно против 5 дюймов и 6 дюймов на Pixel 2 и Pixel 2 XL. При этом размеры самих устройств практически не изменились.

У Pixel 3 XL появилась «челка», как у последних смартфонов Apple. У младшей модели она по-прежнему отсутствует.

В телефоны установили чип безопасности Titan M — он отвечает за сохранность данных. Сканер отпечатков пальцев все так же располагается на задней панели Pixel.

Теперь спереди у флагманов находятся две камеры, обе по 8 мегапикселей. Одну из них можно использовать для селфи, например, если на снимок должно попасть много людей. Задняя камера у новых флагманов все так же одна (12,2 мегапикселя).

С помощью специальной функции смартфоны Google смогут отвечать на телефонные звонки вместо своих владельцев — они самостоятельно расшифруют речь собеседника и выведут ее на экран. Звонящим можно ответить с помощью стандартных фраз, которые вместо хозяина смартфона зачитает робот.

Другая новая функция Top Shot выберет лучший кадр из серии снимков. Телефон сам уберет смазанные фотографии и снимки с моргающими людьми.

Рекламный ролик Pixel 3 Made by Google

Также на презентации Google анонсировала беспроводную зарядку под названием Pixel Stand — ее можно будет купить за 79 долларов. Беспроводная зарядка стала возможна в новых устройствах благодаря переходу на стекло, из которого сделаны задние панели Pixel 3 и Pixel 3 XL.

Продажи Pixel 3 и Pixel 3 XL начнутся 18 октября, минимальная стоимость каждой модели — 799 и 899 долларов. Устройства уже можно предзаказать, но в России смартфон официально продаваться не будет. За предзаказ компания предоставит полгода подписки на музыкальный сервис YouTube Music.