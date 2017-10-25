Пищит, трещит и выгорает У Google Pixel 2 и Pixel 2 XL оказалось немало недостатков: Forbes

Во второй половине октября начались продажи новых телефонов Pixel 2 и Pixel 2 XL корпорации Google. Журналисты написали о телефонах, которые стоят от 650/850 долларов, позитивные обзоры , но покупатели столкнулись с рядом проблем — в частности, с выгоранием элементов на экране старшей модели. Из-за этого The Verge даже временно снял оценку Pixel 2 XL. Журналист Гордон Келли написал на Forbes о пяти главных проблемах, с которыми сталкиваются пользователи новых телефонов от Google. «Медуза» кратко пересказывает его тезисы.

1. Тусклые цвета

Экран старшей модели — Pixel 2 XL — откалиброван по стандарту sRGB, тогда как телефоны конкурентов поддерживают стандарты с более широким спектром цветов. В итоге картинка на телефоне от Google выглядит тусклее — даже по сравнению с меньшим Pixel 2 (в этих моделях использованы разные типы дисплеев — pOLED у старшей и AMOLED у младшей).

Проблема еще и в том, что картинка, которую вы отредактируете на Pixel 2 XL, на большинстве других телефонов будет выглядеть перенасыщенной.

Автор текста отмечает, что камера телефонов от Google снимает очень хорошо — ему особенно понравилось разглядывать фотографии на экране Samsung Galaxy Note 8. Но вряд ли кто-нибудь будет покупать один телефон ради того, чтобы снимать, а другой — чтобы рассматривать фотографии,

Google собирается исправить проблему программно — обновление телефона должно позволить переключать цветовые профили экрана.

2. Углы обзора

Еще один недостаток экрана Google Pixel 2 XL — если смотреть на него под углом, изображение приобретает голубой оттенок. Гордон Келли признает, что это не очень страшно — в большинстве случаев мы смотрим прямо на экран — но если вы показываете на своем телефоне фотографии еще кому-то, он может увидеть не совсем то, что вы ожидали.

3. Выгорание изображения

После выхода Pixel 2 XL появилось несколько жалоб на то, что изображение на экране быстро выгорает — в тех участках, где долгое время показывалась одна и та же картинка (например, элементы управления в нижней части экрана), от этой картинки остаются следы (например, когда вы смотрите видео, развернутое на полный экран).

Обычно выгорание OLED-экранов телефонов наблюдается как минимум через несколько месяцев использования, тогда как с Pixel 2 XL такое стало происходить через несколько дней после покупки.

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg — Alex Dobie (@alexdobie) October 22, 2017

С выгоранием экрана сталкиваются далеко не все владельцы Pixel 2 XL (у Келли, например, такого не произошло). Представители Google пока сообщают, что компания «активно расследует» сообщения об этой проблеме.

4. Странные звуки

У владельцев Pixel 2 тоже могут возникнуть неприятности — динамики и младшей, и старшей модели иногда издают щелчки и тонкий писк. Один из пользователей, столкнувшихся с этим, записал аудио:

Некоторые владельцы пишут, что им Google предложил замену телефона; другие утверждают, что от странных звуков можно избавиться, выключив NFC в настройках.

5. Прочность

Видеоблогер JerryRigEverything, который изучает стойкость телефонов, испытал Pixel 2 — сначала он царапал его экран, резал ножом кнопки и соскребал краску с задней крышки. А затем попробовал погнуть телефон — и тот сразу треснул.

JerryRigEverything обратил внимание на то, что вдоль боковой грани Pixel 2 проложена антенна — а это делает и без того хрупкую сторону телефона еще менее прочной.

Pixel 2 Durability Test! — Scratch and BEND tested… JerryRigEverything

У Pixel 2 XL такой проблемы нет. Владельцам Pixel 2 советуют носить телефон в чехле и не класть его в задний карман брюк.