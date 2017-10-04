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Pixel 2 и Pixel 2 XL. Новые телефоны от Google — какие они? А также две новые колонки, ноутбук, беспроводные наушники и экшн-камера
Корпорация Google 4 октября представила две новые модели телефонов — Pixel 2 стандартного размера и Pixel 2 XL побольше. Несмотря на то, что телефоны на Android выпускаются многими компаниями (и Samsung тут успешнее всех), к новинкам от Google приковано особое внимание: сможет ли технологический гигант достойно ответить на новые айфоны? «Медуза» рассказывает о главных особенностях Pixel 2.
Pixel 2
- Экран: 5 дюймов, 1920×1080 пикселей
- Влагозащищенный корпус
- Не совсем «безрамочный» экран — сверху и снизу на передней панели остались довольно широкие рамки
- Телефон реагирует на «сдавливание» корпуса — так вызывается виртуальный помощник и делаются селфи
- Камера: 12,2 мегапикселя, объектив со светосилой f/1.8, оптическая стабилизация
- Камера оптимизирована для дополненной реальности; в тестах DxOMark получила 98 баллов — «лучшее значение для камер в смартфонах»
- Портретный режим: есть, работает с одинарной камерой, в том числе с фронтальной
- Нет порта для наушников — в комплекте будет адаптер с USB-C; также можно подключить USB-C-наушники
- Стереоколонки
- Экран всегда включен — и показывает, какая музыка играет вокруг (как приложение Shazam)
- Память: 64 и 128 гигабайт
- Неограниченное облачное хранилище для фото и видео
- Три цвета: «вроде голубой», «просто черный» и «чисто белый»
- Быстрая зарядка
- Старт продаж: предзаказ уже открыт, доставлять начнут через 2-3 недели и позже
- Цена: от 649 долларов
- Не будет продаваться в России
Pixel 2 XL — то же самое, но с большим экраном
- Экран: 6 дюймов, 3200×1800 пикселей
- Влагозащищенный корпус
- «Безрамочный» экран, который слегка не доходит до верхнего и нижнего краев передней панели
- Телефон реагирует на «сдавливание» корпуса — так вызывается виртуальный помощник и делаются селфи
- Камера: 12,2 мегапикселя, объектив со светосилой f/1.8, оптическая стабилизация
- Камера оптимизирована для дополненной реальности; в тестах DxOMark получила 98 баллов — «лучшее значение для камер в смартфонах». Одинарная, а не двойная, как в iPhone 8 Plus или Samsung Galaxy Note 8
- Портретный режим: есть, работает с одинарной камерой, в том числе с фронтальной
- Нет порта для наушников — в комплекте будет адаптер с USB-C; также можно подключить USB-C-наушники
- Стереоколонки
- Экран всегда включен — и показывает, какая музыка играет вокруг (как приложение Shazam)
- Память: 64 и 128 гигабайт
- Неограниченное облачное хранилище для фото и видео
- Два цвета: «поосто черный» и «стильный черно-белый»
- Быстрая зарядка
- Старт продаж: предзаказ уже открыт, доставлять начнут через 2-3 недели и позже
- Цена: от 849 долларов
- Не будет продаваться в России
А еще
- Google Home Mini — уменьшенная версия «умной колонки» Google Home за 49 долларов (в России Google Home недоступен)
- Google Home Max — большая версия Google Home для прослушивания музыки за 399 долларов
- Google Pixelbook — ноутбук толщиной 1 сантиметр на операционной системе Chrome OS, который можно превратить в планшет (но не отделяя клавиатуру); цена — от 999 долларов
- Google Pixel Buds — беспроводные наушники со встроенным переводчиком за 159 долларов
- Google Clips — небольшая камера с искусственным интеллектом, созданная для съемки детей и домашних животных; цена — 249 долларов.