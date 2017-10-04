Корпорация Google 4 октября представила две новые модели телефонов — Pixel 2 стандартного размера и Pixel 2 XL побольше. Несмотря на то, что телефоны на Android выпускаются многими компаниями (и Samsung тут успешнее всех), к новинкам от Google приковано особое внимание: сможет ли технологический гигант достойно ответить на новые айфоны? «Медуза» рассказывает о главных особенностях Pixel 2.