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Pixel 2 и Pixel 2 XL. Новые телефоны от Google — какие они? А также две новые колонки, ноутбук, беспроводные наушники и экшн-камера

Meduza
17:46, 4 октября 2017
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Три цвета Pixel 2 (слева) и два цвета Pixel 2 XL

Google

Корпорация Google 4 октября представила две новые модели телефонов — Pixel 2 стандартного размера и Pixel 2 XL побольше. Несмотря на то, что телефоны на Android выпускаются многими компаниями (и Samsung тут успешнее всех), к новинкам от Google приковано особое внимание: сможет ли технологический гигант достойно ответить на новые айфоны? «Медуза» рассказывает о главных особенностях Pixel 2.

Pixel 2

  • Экран: 5 дюймов, 1920×1080 пикселей
  • Влагозащищенный корпус
  • Не совсем «безрамочный» экран — сверху и снизу на передней панели остались довольно широкие рамки
  • Телефон реагирует на «сдавливание» корпуса — так вызывается виртуальный помощник и делаются селфи
  • Камера: 12,2 мегапикселя, объектив со светосилой f/1.8, оптическая стабилизация
  • Камера оптимизирована для дополненной реальности; в тестах DxOMark получила 98 баллов — «лучшее значение для камер в смартфонах»
  • Портретный режим: есть, работает с одинарной камерой, в том числе с фронтальной
  • Нет порта для наушников — в комплекте будет адаптер с USB-C; также можно подключить USB-C-наушники
  • Стереоколонки
  • Экран всегда включен — и показывает, какая музыка играет вокруг (как приложение Shazam)
  • Память: 64 и 128 гигабайт
  • Неограниченное облачное хранилище для фото и видео
  • Три цвета: «вроде голубой», «просто черный» и «чисто белый»
  • Быстрая зарядка
  • Старт продаж: предзаказ уже открыт, доставлять начнут через 2-3 недели и позже
  • Цена: от 649 долларов
  • Не будет продаваться в России
Meet Google Pixel 2 | More, more, more
Made by Google

Pixel 2 XL — то же самое, но с большим экраном

  • Экран: 6 дюймов, 3200×1800 пикселей
  • Влагозащищенный корпус
  • «Безрамочный» экран, который слегка не доходит до верхнего и нижнего краев передней панели
  • Телефон реагирует на «сдавливание» корпуса — так вызывается виртуальный помощник и делаются селфи
  • Камера: 12,2 мегапикселя, объектив со светосилой f/1.8, оптическая стабилизация
  • Камера оптимизирована для дополненной реальности; в тестах DxOMark получила 98 баллов — «лучшее значение для камер в смартфонах». Одинарная, а не двойная, как в iPhone 8 Plus или Samsung Galaxy Note 8
  • Портретный режим: есть, работает с одинарной камерой, в том числе с фронтальной
  • Нет порта для наушников — в комплекте будет адаптер с USB-C; также можно подключить USB-C-наушники
  • Стереоколонки
  • Экран всегда включен — и показывает, какая музыка играет вокруг (как приложение Shazam)
  • Память: 64 и 128 гигабайт
  • Неограниченное облачное хранилище для фото и видео
  • Два цвета: «поосто черный» и «стильный черно-белый»
  • Быстрая зарядка
  • Старт продаж: предзаказ уже открыт, доставлять начнут через 2-3 недели и позже
  • Цена: от 849 долларов
  • Не будет продаваться в России

А еще

Google
  • Google Home Mini — уменьшенная версия «умной колонки» Google Home за 49 долларов (в России Google Home недоступен)
  • Google Home Max — большая версия Google Home для прослушивания музыки за 399 долларов
  • Google Pixelbook — ноутбук толщиной 1 сантиметр на операционной системе Chrome OS, который можно превратить в планшет (но не отделяя клавиатуру); цена — от 999 долларов
  • Google Pixel Buds — беспроводные наушники со встроенным переводчиком за 159 долларов
  • Google Clips — небольшая камера с искусственным интеллектом, созданная для съемки детей и домашних животных; цена — 249 долларов.
Google Clips | A new way to capture and save moments
Made by Google

какие альтернативы

Султан Сулейманов

Султан Сулейманов

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