Google показала беспроводные наушники Pixel Buds со встроенным переводчиком Что говорят журналисты, которые успели их попробовать?

Корпорация Google 4 октября показала линейку новых устройств — от телефонов Pixel 2 и Pixel 2 XL до новых версий «умных колонок» Google Home и ноутбука Pixelbook. Одним из самых интересных продуктов на презентации стали беспроводные наушники Google Pixel Buds, которые, в частности, умеют выступать в роли переводчика. «Медуза» рассказывает, что о наушниках говорят журналисты, которые успели ознакомиться с ними.

В октябре 2016 года Google вставила в рекламу своего телефона Pixel подколку в адрес Apple: в числе преимуществ устройства называлось наличие порта для наушников, который убрали из iPhone 7. Спустя ровно год Google уже сама убрала этот же порт из Pixel 2, предложив пользователям подключаться к порту USB-C через переходник (или использовать наушники с адаптером USB-C).

Короткий рассказ, способный растрогать любого pic.twitter.com/iVB8MXs9Id — Vadim Elistratov (@great_laziness) October 5, 2017

Вместе с отказом от 3,5-миллиметрового порта Apple в прошлом году представила беспроводные наушники AirPods, которые легко подключаются к айфону, заряжаются от коробочки, в которой их нужно носить, и позволяют вызывать Siri. Через год точно так же решила поступить Google: беспроводные Pixel Buds стоят 159 долларов (ровно как AirPods), тоже заряжаются от коробочки и тоже позволяют вызывать «умного помощника» в телефоне.

Кейс от Pixel Buds и сами наушники в нем Google

Правда, в отличие от AirPods, наушники от Google не совсем беспроводные: они подключаются к телефону по Bluetooth, но связаны между собой тряпичным шнурком — его авторы обзоров сравнивают со шнурком от худи. Благодаря этому шнуру наушники можно носить на шее, вставляя в уши, когда это нужно (с AirPods такого не выйдет: их нужно каждый раз убирать в коробочку). Правда, укладывать в заряжающий кейс Pixel Buds не так легко, как наушники от Apple: пользователю придется наматывать шнурок на специальный выступ, а затем вкладывать его конец между наушников.

Pixel Buds не вставляются внутрь ушного канала, а располагаются у его входа. Петля от шнурка упирается в один из завитков ушной раковины — и пользователь может настраивать размер петли в зависимости от размера ушей. Менеджер продукта Google Адам Чэмпи сказал The Verge, что наушники сидят достаточно хорошо, чтобы в них бегать; журналист Techchrunch Лукас Мотни, напротив, говорит, что бегать в Pixel Buds он бы не рискнул (ни то, ни другое издание пока не провели подробного тестирования наушников).

Pixel Buds голубого цвета. Голубая поверхность с буквой G — сенсорная зона для управления плеером и вызова ассистента Google

Все управление вынесено на правый наушник: пользователь может поставить воспроизведение музыки на паузу легким прикосновением; чтобы увеличить громкость, нужно провести пальцем вперед, а чтобы уменьшить — назад (в Google объясняют, что если водить пальцем вверх-вниз, наушник может выпасть). Долгое нажатие на наушник запускает виртуального помощника, причем он начинает слушать пользователя сразу — не нужно ждать сигнала о готовности.

Но самое существенное отличие Pixel Buds от AirPods — возможность использовать переводчик для разговора с иностранцами. Работает это пока не так идеально, как в «Автостопом по галактике»: пользователь прикасается к правому наушнику и говорит «помоги мне говорить по-французски» (или на другом языке — Pixel Buds поддерживают 40 языков, включая русский). После этого на телефоне запускается приложение Google Translate — судя по видео, снятым журналистами, это происходит с задержкой в несколько секунд.

Дальше пользователь должен протянуть собеседнику свой телефон, прижать палец к своим наушникам и произнести фразу. Телефон переведет ее на французский и проговорит вслух. Собеседник может нажать кнопку на экране телефона и сказать ответ — пользователь услышит в наушниках перевод.

Чтобы каждый раз не указывать, на какой язык нужно перевести фразу, можно сказать наушникам «будь моим переводчиком» — тогда они будут использовать последнюю пару языков (это может быть полезно, например, во время отпуска, когда пользователь долго путешествует по одной стране).

Представитель Google демонстрирует Pixel Buds и их возможности журналисту. Тестирование переводчика — после отметки 2:50 Digital Trends

«Я немного сомневаюсь, что это сколько-нибудь удобнее, чем просто передавать свой телефон туда-сюда и делая все с ним, — пишет автор короткого обзора Pixel Buds на The Verge Дитер Бон. — Но во время демонстрации функция работала очень хорошо: довольно натуральный голос в моем ухе перевел то, что сказал другой человек. Это работает не совсем в реальном времени, но очень быстро».

Функция, о которой пишет Бон, позволяет вести диалог, держа телефон перед собой — приложение Google Translate для Android и iOS будет по очереди переводить речь с одного языка на другой и наоборот. Для того, чтобы заработала функция перевода в наушниках Pixel Buds, придется купить также телефон Pixel 2, — с другими моделями (и тем более с айфоном) так сделать не получится.

Журналисты пока не протестировали качество звучания Pixel Buds; пока они лишь говорят, что звук в них достаточно хороший: «Они превзошли мои ожидания по качеству и по звучанию басов — но мои ожидания не были супервысокими». Google обещает, что от одного заряда наушники будут работать до пяти часов; в коробочке их можно будет полностью зарядить четыре раза.

Наушники будут продаваться в трех цветах — голубом, черном и белом. Google уже открыла предзаказ, но в продаже они появятся только в ноябре. О планах продавать Pixel Buds на российском рынке корпорация не сообщала.