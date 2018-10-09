Google отказался участвовать в конкурсе Пентагона на 10 миллиардов долларов

Компания Google отказалась участвовать в министерства обороны США, победитель которого создаст систему облачных вычислений за 10 миллиардов долларов, сообщает The Financial Times.

Компания отказалась от участия, поскольку не может гарантировать, что проект Пентагона будет соответствовать принципам Google по этическому использованию своих технологий искусственного интеллекта. Принципы компании, в частности, запрещают ей использовать технологии в вооружениях и проектах, нарушающих права человека.

В Google отметили, что у компании также нет необходимых государственных сертификатов, чтобы выполнить всю работу для Пентагона, сообщает Reuters. В Google готовы выполнить часть контракта, если военные допустят к проекту несколько компаний.

В коалиции Tech Workers Coalition считают, что компания отказалась от участия в конкурсе под давлением своих сотрудников.