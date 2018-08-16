Сотрудники Google выступили против секретной разработки поисковика с цензурой для Китая

Около тысячи сотрудников Google подписали открытое письмо к руководству компании после того, как стало известно о планах Google запустить в Китае .

Как сообщает The New York Times, получившая доступ к письму, в нем говорится, что решение Google подчиниться существующим в Китае цензурным ограничениям и начать тайную разработку поисковика для китайского рынка вызывает «моральные и этические вопросы».

Письмо содержит требования допустить сотрудников к участию в этической оценке продуктов Google, публиковать результаты этой оценки, а также обеспечить прозрачность принятия решений в компании.