Google запустит в Китае поисковик с цензурой. Он не покажет заблокированные сайты и ограничит поиск по некоторым словам

Компания Google планирует запустить в Китае поисковое мобильное приложение, которое будет фильтровать выдачу в соответствии с действующими в Китае цензурными ограничениями, а также блокировать возможность поиска по определенным запросам. Об этом изданию The Intercept рассказали источники, знакомые с ситуацией. Информация также получена из внутренних документов компании.

В рамках проекта разработчики Google создали специальное поисковое приложение для Android, которое автоматически убирает из выдачи заблокированные в Китае сайты и показывает предупреждение: «Некоторые результаты могли быть удалены из-за требований законодательства». В документах компании приводятся примеры таких сайтов — это «Би-би-си» и «Википедия».

Приложение будет также блокировать функцию поиска по определенным словам и фразам — The Intercept пишет, что речь может идти о запросах про права человека, религию и мирный протест. Будет ли сделана версия поисковика для настольного компьютера, неизвестно.

По данным издания, проект был запущен в 2017 году, он известен под кодовым названием Dragonfly (стрекоза). Из десятков тысяч сотрудников в Google о нем знают несколько сотен человек. Когда именно выйдет приложение, неизвестно; по данным The Intercept, в июле разработчикам сообщили, что они должны быть готовы выпустить его за короткий срок — к примеру, если президент США Дональд Трамп решит, что китайский лидер Си Цзиньпин — «его лучший друг».

Источник The Intercept рассказал, что решил поделиться информацией о Dragonfly из-за «моральных и этических переживаний», связанных с отсутствием публичного обсуждения проекта, и поскольку выступает против «сотрудничества больших компаний и правительств в притеснении людей».

Ранее Google, работая в Китае, соглашался следовать требованиям цензуры, однако в 2010 году объявил, что поисковик прекратит работу в КНР из-за «попыток правительства ограничить свободу слова и блокировать сайты». По мнению The Intercept, причиной изменения политики может быть огромная аудитория в Китае, где интернетом пользуются 750 миллионов человек, большинство из которых заходит в Сеть с телефонов и пользуется Android.

Также на изменение позиции Google могло повлиять то, что основатели компании Сергей Брин и Ларри Пейдж отошли от непосредственного управления. Глава компании Сундар Пичаи говорил, что Google должен работать для всех, в том числе для китайских пользователей; в декабре 2017-го он, по данным The Intercept, ездил в Китай на встречу с одним из лидеров компартии Ваном Хунином. Через несколько месяцев Google запустил в Китае программу для управления файлами.