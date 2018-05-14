Сотрудники Google начали увольняться в знак протеста против сотрудничества с Пентагоном

Около десятка сотрудников Google решили уволиться в знак протеста против сотрудничества компании с Пентагоном в рамках программы Project Maven. Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на источники в Google.

В рамках Project Maven Google разрабатывает для американских военных искусственный интеллект, который мог бы анализировать видео с беспилотников и автоматически отделять неживые объекты от людей.

Решившие уволиться сотрудники Google заявили о неприемлемости сотрудничества с Пентагоном. Они считают, что неправильный анализ видео с беспилотников может быть смертельно опасен, и что такой деятельностью должны заниматься люди, а не алгоритмы. Кроме того, по их мнению, Google вообще не должна работать над военными проектами.

Это первое известное массовое увольнение из Google, связанное с бизнес-решениями компании, отмечает Gizmodo.