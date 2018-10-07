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СК закрыл уголовное дело о частушках про судей

Медиазона
11:14, 7 октября 2018
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Саратовское управление Следственного комитета закрыло уголовное дело об экстремизме против Наталии Ковалевой, которая размещала в ютьюбе частушки о судьях. Об этом «Медиазоне» сообщила сама Ковалева.

По данным издания, в постановлении СК о закрытии уголовного дела упоминается решение пленума Верховного суда России, который рекомендовал при рассмотрении дел об экстремизме учитывать контекст — например, что пользователь пишет в других постах и кто у него состоит в друзьях и подписчиках, а также имел ли пользователь умысел на возбуждение вражды.

В ходе расследования следователь не обнаружил доказательств того, что Ковалева «действовала с целью нарушения основ конституционного строя и возбуждении ненависти либо вражды либо унижения достоинства человека или группы лиц по признаку принадлежности к социальной группе».

Ковалева ранее рассказывала, что записала и опубликовала частушки как «обращение к компетентным органам, сообщение о коррупции и преступлениях судей». По словам Ковалевой, она стала жертвой банковского мошенничества и не сумела через суд защитить свои права.

В начале октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, смягчающие уголовную статью об экстремизме. Он предложил, в частности, использовать административное наказание, если нарушение совершено впервые за год.

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