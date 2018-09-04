СК завел дело об экстремизме из-за частушек о судьях

Следственный комитет возбудил уголовное дело об экстремизме из-за частушек о судьях. 42-летняя Наталия Ковалева размещала их в соцсетях, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, в апреле Ковалева опубликовала в интернете высказывания о судейском сообществе, «выражающие унизительные характеристики, отрицательные эмоциональные оценки».

Ковалева жила в Саратове, сейчас она находится в Москве. Сотрудники центра «Э» провели обыски и изъяли аппаратуру в саратовской квартире подозреваемой, где находились ее мать и сын.

«Я вообще политикой никогда не занималась, и моя семья тоже этим не интересуется», — заявила Ковалева «Медиазоне».

Подозреваемая утверждает, что стала жертвой банковского мошенничества и не смогла через суд добиться возвращения принадлежавших ей 400 тысяч рублей. После этого Ковалева решила записать частушки, которые она расценивает как «обращение к компетентным органам, сообщение о коррупции и преступлениях судей».