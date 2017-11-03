Калужского менеджера по продажам обвиняют в экстремизме, реабилитации нацизма и распространении порно. И все из-за его постов во «ВКонтакте»

В Калужском областном суде рассматривается дело 34-летнего жителя Калуги Ивана Любшина, которого обвиняют сразу в трех уголовных преступлениях — возбуждении ненависти, реабилитации нацизма и распространении порнографии. Основанием для всех трех дел, возбужденных калужским Следственным комитетом, стала активность Любшина на страницах во «ВКонтакте». Любшин, работавший менеджером по продажам в местном юридическом бюро (3 ноября его уволили), говорит, что не может позволить себе адвоката. «Медуза» рассказывает, за что преследуют Ивана Любшина.

В конце января 2017 года оперативники ФСБ задержали 34-летнего Ивана Любшина, работавшего менеджером по продажам в «Первом городском юридическом бюро» в Калуге. От них он узнал, что является обвиняемым сразу по трем уголовным делам: по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием СМИ») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ («Распространение порнографии с использованием СМИ»). По первой и второй статье Любшину грозит до пяти лет лишения свободы, по третьей — до шести лет. Материалы для всех этих дел следствие нашло на странице Любшина во «ВКонтакте». Он находится дома под подпиской о невыезде.

Возбуждение ненависти

«Понимаете, у меня такое мировоззрение, — говорит „Медузе“ Любшин, — я негативно отношусь к коммунизму-сталинизму. Не к людям, а к режиму, я в голове знак равенства ставлю между фашизмом и коммунизмом. Возможно даже, коммунизм-сталинизм — это большее зло».

Любшина обвинили в разжигании ненависти из-за двух роликов, которые он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» и в группе «Правая секта радикальных либералов» (тогда она была открытой; сейчас ее могут читать только участники). В десятиминутном ролике «Победобесие» (ролик находится в свободном доступе на ютьюбе, у него 1,65 миллиона просмотров) рассказывается о совместном параде войск Третьего рейха и Красной армии в Бресте в 1939 году, предполагаемых военных преступлениях советских солдат и ошибках военного командования СССР во время Второй мировой войны, а также утверждается: «Между Советским Союзом и фашистской Германией история поставила жирный и однозначный знак равенства». Кроме того, там говорится об участии современных российских военных в боевых действиях на Востоке Украины. В обвинительном заключении (есть в распоряжении «Медузы») отмечают, что в ролике дается «негативная оценка группы лиц, включающей в себя военное и политическое руководство СССР, руководство современной России, русских» — и содержится «мнение автора о неполноценности» всех этих групп.

Вторым роликом, после размещения которого Любшин стал обвиняемым в экстремизме, стал клип польского проекта Prawe Skrzydło («Правое крыло») на песню «Вместо листьев». В частности, там есть такие строки: «Сегодня у нас осталась одна мысль: / Что наступит время, / Когда на деревьях вместо листьев / Будут висеть коммунисты». По словам Любшина, песня посвящена советско-польской войне 1920 года. Следователи нашли в ролике «положительную оценку враждебных действий» к группам «коммунисты» и «красные упыри».

Сейчас этих роликов нет ни на странице Любшина, ни в группе «радикальных либералов» — однако их легко найти на самых разных страницах во «ВКонтакте» и в интернете. Любшин говорит, что подтвердил следователям, что публиковал эти ролики, — однако объяснял, что у него «не было мотивации у кого-то вызвать вражду и ненависть».

Реабилитация нацизма

Уголовное дело по «экстремистской» 282-й статье было хронологически первым. После него, говорит Любшин, добавилось дело о реабилитации нацизма. «Там были картинки, довольно компрометирующие; давно делал, уже забыл о них, — сказал Любшин в беседе с „Медузой“. — Самая компрометирующая, наверное, где идет солдат в каске с эмблемой SS и написано, типа: солдаты несут свободу России. Видимо, это листовка — может, современная, может, старая». Любшин говорит, что запостил эту и другие картинки «на фоне эмоционального возбуждения» и теперь ему сложно точно объяснить, зачем он это сделал; сейчас, говорит Любшин, он не стал бы публиковать что-то подобное. Когда Любшин выложил все эти картинки, он не помнит; сейчас все они удалены с его страницы им же самим. В обвинительном заключении сказано, что они были опубликованы в период с 7 марта 2014-го по 17 сентября 2016-го.

В обвинительном заключении сказано, что эту картинку и другие аналогичные посты Любшин разместил «в целях изменения точки зрения пользователей сети „Интернет“ на причины и итоги Второй мировой войны» и при этом «одобрял преступления, совершенные лицами, осужденными Нюрнбергским военным трибуналом».

«На допросе я сказал, что не оправдываю их и не оспариваю приговор [Нюрнбергского] трибунала, но добавил, что считаю злом оба режима [советский и нацистский]», — сказал Любшин. Как и в случае с роликом по экстремистской статье, Любшин не отрицает факта размещения картинок, но говорит, что никого ни к чему с их помощью не призывал.

Порнография

Ролики, которые следователи и прокуратура посчитали порнографическими, нашли на странице пользователя Янис Каширский, она зарегистрирована на номер телефона, принадлежащий Любшину, — однако мужчина утверждает, что не пользовался этим аккаунтом.

«Доступ к странице был у моего двоюродного брата, но он умер в марте этого года. Я наблюдал, как он этой страницей пользовался, поставил мою старую фотку на аватарку, но я не видел, чтобы он размещал там эти ролики», — говорит Любшин. Зачем брат ставил на аватар его снимок, Любшин объяснить не смог.

Согласно обвинительному заключению, на странице Яниса Каширского следователи нашли, например, ролики «Benny Benassi — Saticfaction (porno version)» и «Женский эротический массаж». «Материалы являются порнографическими, поскольку содержат натуралистическое изображение половых органов человека и половых актов, с фиксацией внимания на анатомических подробностях и физиологических процессах», — говорится в обвинительном заключении. Как эти видеозаписи появились на странице Яниса Каширского, Иван Любшин пояснить «Медузе» затруднился: «Как-то появились, кто-то разместил».

Любшин, ранее бывший прихожанином , считает, что указать следователям на него мог кто-то из «недоброжелателей общины», однако утверждать это точно он не может. В обвинительном заключении о религиозных взглядах Любшина не говорится.

Все три дела Любшина объединены в одно производство и сейчас рассматриваются в Калужском областном суде; по словам Любшина, 9 ноября там должны начаться прения сторон. «Надеюсь, что будет условный срок, но могут и посадить», — считает он. Его защищают назначенный государством адвокат, а также коллега по работе, юрист Афат Осадова, на безвозмездной основе.

Покинуть Россию, как это сделали многие оппозиционеры, чтобы избежать уголовного преследования, Любшин даже не думал из-за «отсутствия материальных средств». «Как видите, я даже нанять адвоката себе не могу позволить. И с работой проблемы, потому что я постоянно хожу по судам», — сказал Любшин. 3 ноября он сообщил «Медузе», что его уволили из «Первого юридического бюро».