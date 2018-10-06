Организаторы митинга в Ингушетии: власти пообещали санкционировать многодневную акцию против закона о границе с Чечней

Представители властей пообещали организаторам митинга против договора о границе с Чечней, который продолжается в Магасе с 4 октября, согласовать проведение акции. Об этом «Медузе» рассказал член оргкомитета митинга Ахмет Барахоев.

По его словам, это произошло 5 октября на встрече с участием начальника управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергея Бачурина, по Ингушетии Рашида Ошнокова, начальника республиканского управления МЧС Руслана Колоева и других чиновников.

«Спросили, знаем ли мы, что нарушили закон о несанкционированном митинге. <…> Мы ответили: Расходиться не будем, санкционируйте нам митинг. Они согласились принять уведомление на согласование митинга», — рассказал Барахоев.

По его словам, будет «на семь день, начиная со вторника [9 октября], на пять тысяч человек. <…> До вторника обещают не трогать, если никто не будет нарушать порядок», — заявил Барахоев.