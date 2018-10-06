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Организаторы митинга в Ингушетии: власти пообещали санкционировать многодневную акцию против закона о границе с Чечней

Meduza
12:30, 6 октября 2018
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Представители властей пообещали организаторам митинга против договора о границе с Чечней, который продолжается в Магасе с 4 октября, согласовать проведение акции. Об этом «Медузе» рассказал член оргкомитета митинга Ахмет Барахоев.

По его словам, это произошло 5 октября на встрече с участием начальника управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергея Бачурина, главного федерального инспектора по Ингушетии Рашида Ошнокова, начальника республиканского управления МЧС Руслана Колоева и других чиновников.

«Спросили, знаем ли мы, что нарушили закон о несанкционированном митинге. <…> Мы ответили: Расходиться не будем, санкционируйте нам митинг. Они согласились принять уведомление на согласование митинга», — рассказал Барахоев.

По его словам, уведомление будет «на семь день, начиная со вторника [9 октября], на пять тысяч человек. <…> До вторника обещают не трогать, если никто не будет нарушать порядок», — заявил Барахоев.

Многотысячная акция протеста в Магасе продолжается с 4 октября. Тогда парламент Ингушетии ратифицировал закон об административной границе с Чечней, а глава республики Юнус-Бек Евкуров подписал его.
Конституционный суд Ингушетии 4 октября потребовал, чтобы соглашение об установлении границы с Чечней рассматривалось на общереспубликанском референдуме. Евкуров считает, что референдум был бы возможен в случае изменения, а не установления границы.

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