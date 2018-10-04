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Конституционный суд Ингушетии потребовал провести референдум о передаче земли Чечне

Интерфакс
07:42, 4 октября 2018
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Обновление: Депутаты Народного собрания Ингушетии ратифицировали соглашение о границе с Чечней. На заседании присутствовали 25 депутатов, 17 проголосовали «за», сообщает ТАСС.

Конституционный суд Ингушетии потребовал, чтобы соглашение об установлении границы Ингушетии и Чечни рассматривали на общереспубликанском референдуме. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель суда Аюп Гагиев.

В заявлении Гагиева, которое ранее опубликовали в соцсетях, сказано, что депутаты Народного собрания республики не имеют права рассматривать соглашение об установлении границы с Чечней.

Конституционный Суд Республики Ингушетия говорит, что законопроект в таком формате не подлежит рассмотрению НС РИ!

Опубликовано Багаудином Хаутиевым Cреда, 3 октября 2018 г.

Утром 4 октября в Магасе, столице Ингушетии, перед голосованием в региональном парламенте по вопросу границы с Чечней начался митинг. Демонстранты выступили против передачи своих территорий, сообщил в фейсбуке лидер местного «Яблока» Руслан Муцольгов. По его оценке, в акции участвуют около пяти тысяч человек. Телеграм-канал «Ингушетия_2018» сообщил, что шествием по Магасу прошли около десяти тысяч человек.

Депутаты прислушайтесь к народу!

Опубликовано Багаудином Хаутиевым Cреда, 3 октября 2018 г.
26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Договор предусматривает равноценный обмен территориями между республиками. В день подписания соглашения в разных районах Ингушетии прошли акции протеста.

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