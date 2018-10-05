В Магасе продолжается акция против договора о границе Ингушетии с Чечней. Фотографии

В Магасе — административном центре Ингушетии — продолжается массовая акция протеста против соглашения о границе с Чечней, предполагающего обмен территориями. Участники акции собрались в центре Магаса 4 октября, перед тем как региональный парламент проголосовал по соглашению. Парламент документ ратифицировал, но позже некоторые депутаты заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы. Собравшиеся на площади требуют провести новое заседание, на котором отменить результаты голосования, вынести вопрос о границе на референдум и отправить правительство в отставку. Акция проходит мирно. О столкновениях демонстрантов с полицией не сообщается. Днем 5 октября участники акции и полиция вместе принимали участие в пятничной молитве.