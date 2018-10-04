РЖД задумалась о замене полок в плацкартных вагонах капсулами
РЖД планирует в ближайшее время пересмотреть устройство плацкартных вагонов, заявил глава компании Олег Белозеров.
По словам Белозерова, РЖД рассматривает возможность создания мест капсульного типа, чтобы у пассажиров появилось личное пространство. В компании изучают варианты создания «пространства-трансформера», которое пассажир сможет адаптировать под себя.
Новые типы вагонов предположительно появятся в ближайшие два года.
В июле «Ведомости» писали, что в ближайшие годы РЖД откажется от закупок плацкартных вагонов, заменив их на одноэтажные вагоны нового типа — с вендинговыми автоматами и душевыми кабинами. Позже в компании заявили, что говорить о полном отказе от плацкарта пока преждевременно.