Билеты в плацкартные вагоны уже дороже, чем на самолет, но в РЖД все равно настаивают на повышении цен. Чтобы что?!

Именно это привело к тому, что всю первую половину ноября не было в продаже билетов в плацкартные вагоны и на электрички на 2018 год (продажу открывают за 60 дней). ФАС заявила, что РЖД не просто должна сократить тарифы на 10% (именно такое снижение служба зафиксировала в авиации), но к тому же установить во всех поездах дальнего следования кондиционеры и биотуалеты. РЖД, наоборот, хотела поднять цены на 3,9% — как в 2017 году.