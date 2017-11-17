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Билеты в плацкартные вагоны уже дороже, чем на самолет, но в РЖД все равно настаивают на повышении цен. Чтобы что?!
В России две недели не продавали билеты в плацкартные вагоны, потому что РЖД и Федеральная антимонопольная служба не могли договориться о тарифах. Стоимость проезда в таких вагонах в России постоянно растет, а популярность этого средства передвижения падает. «Медуза» рассказывает, что происходит.
Плацкартные вагоны — это плохо, но очень дешево
Самый массовый тип пассажирских вагонов, доставшихся России в наследство от СССР. Единственное их преимущество — простота и вместимость, потому что за счет боковых мест в плацкартном вагоне на 18 мест больше, чем в купейном. Но любой, кто ездил в «классическом» плацкартном вагоне, знает, что такое неоткрывающиеся (или незакрывающиеся!) окна, проход через ряды пяток или «боковушка» у туалета.
Но все равно это очень дешево! Например, билет в Сочи на середину января (максимальный срок предварительной покупки) стоит всего 2377 рублей. Купе в том же поезде стоит от 3 тысяч, а СВ — почти 8 тысяч.
РЖД против «коллективного стриптиза»
Избавиться от плацкартных вагонов в РЖД пытаются давно, по словам бывшего главы компании Владимира Якунина — еще с 1970-х годов. «Потому что коллективный стриптиз на 70 человек едва ли соответствует нашим представлениям о праве личности на безопасность и интимность. <…> Сегодня развитие нашего общества уже таково, что раздеваться-одеваться прилюдно только потому, что плацкарта несколько дешевле, чем купе, не совсем правильно», — заявлял он в 2015 году, обещая пересадить пассажиров в купе или сидячие вагоны. Тогда как раз начали появляться двухэтажные купейные вагоны.
Пассажиры вступились за плацкарты
Намерение пересадить россиян в купейные вагоны Якунин до конца не довел: он был уволен в августе 2015 года. Новый руководитель РЖД Олег Белозеров год спустя объявил: пассажиры попросили не убирать плацкарты. «Это в целом востребованная услуга, которой люди хотят пользоваться. Но это должен быть, конечно же, другой плацкартный вагон, более комфортный», — пояснил глава РЖД, пообещав полностью обновить вагонный парк за четыре года.
Новые вагоны — это все те же плацкарты на 58 мест, но с кондиционерами, розетками и биотуалетом.
А еще в РЖД придумали скидку на верхнюю «боковушку» у туалета!
Это не помогло. Плацкарту вытесняют сидячие вагоны
Пассажиры в условиях экономии переключились на еще более дешевые перевозки (если плацкарта в 2017 году выросла в цене на 3%, то сидячие билеты подешевели на 10%). По данным tutu.ru, в 2017 году доля плацкарты среди проданных билетов опустилась до 44% на фоне роста продаж сидячих мест. Не помогли даже скидочные акции. За семь лет количество пассажиров в плацкартных вагонах сократилось на 19 процентных пунктов, а загрузка сейчас составляет всего 74%. Стоимость плацкартного билета за это время выросла в среднем в 2,3 раза.
Дешевле даже летать, чем ехать в плацкарте
По крайней мере, так считает Федеральная антимонопольная служба, которая спорит с РЖД о регулировании тарифов. Антимонопольщики считают, что только в 2016 году лоукостер «Победа» «забрал» у железных дорог 4 миллиона пассажиров. ФАС приводит пример: в Новосибирск можно добраться самолетом за четыре часа и 4 тысячи рублей. В плацкарте поездка будет стоить почти столько же, но займет два дня. Но есть и другие направления, на которых авиабилеты гораздо дешевле, а плацкарта выходит даже дороже купе.
РЖД все равно хочет повышать цены
Именно это привело к тому, что всю первую половину ноября не было в продаже билетов в плацкартные вагоны и на электрички на 2018 год (продажу открывают за 60 дней). ФАС заявила, что РЖД не просто должна сократить тарифы на 10% (именно такое снижение служба зафиксировала в авиации), но к тому же установить во всех поездах дальнего следования кондиционеры и биотуалеты. РЖД, наоборот, хотела поднять цены на 3,9% — как в 2017 году.
В итоге продажа была заморожена до совещания в правительстве, где премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал возобновить работу. Было решено, что цена на билеты останется неизменной (а с учетом инфляции фактически снизится). Выполнит ли РЖД требование о кондиционерах и биотуалетах, неизвестно.