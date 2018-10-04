Мосгорсуд: фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову арестовали незаконно
Мосгорсуд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой, которую заключили под стражу в марте 2018 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда.
Суд постановил, чтобы Павликова находилась под домашним арестом. Адвокат обвиняемой Ольга Карлова попросила, чтобы Павликову отпустили под подписку о невыезде, чтобы та смогла получить качественное лечение.
Адвокат заявила, что из-за нахождения под стражей состояние здоровья обвиняемой резко ухудшилось.
Анна Павликова, как и некоторые другие фигуранты дела «Нового величия», попала в СИЗО в марте 2018 года. По ходатайству следствия ее и другую обвиняемую Марию Дубовик отпустил под домашний арест.