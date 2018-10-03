Мосгорсуд признал законным новый арест Алексея Навального

Мосгорсуд подтвердил постановление Симоновского суда Москвы, назначившего 20 суток административного ареста политику Алексею Навальному, сообщает пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш из зала суда. Навальный был задержан 24 сентября на выходе из спецприемника, сразу после отбытия другого административного ареста.

По мнению Фонда борьбы с коррупцией, повторный арест Навального был произведен властями умышленно, чтобы возбудить против оппозиционера уголовное дело и осудить его на реальный тюремный срок по статье .