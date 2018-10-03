Мосгорсуд признал законным новый арест Алексея Навального
Мосгорсуд подтвердил постановление Симоновского суда Москвы, назначившего 20 суток административного ареста политику Алексею Навальному, сообщает пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш из зала суда. Навальный был задержан 24 сентября на выходе из спецприемника, сразу после отбытия другого административного ареста.
По мнению Фонда борьбы с коррупцией, повторный арест Навального был произведен властями умышленно, чтобы возбудить против оппозиционера уголовное дело и осудить его на реальный тюремный срок по статье 212.1 УК РФ.
В сентябре Навальный отбывал 30 суток ареста по обвинению в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом к этому послужила январская «забастовка избирателей», которую организовал оппозиционер.
24 сентября политик получил еще 20 суток ареста за нарушение порядка организации митинга, повлекшего причинение вреда здоровью человека или имуществу. Мосгорсуд постановил, что Навальный призывал граждан к участию в несанкционированной акции 9 сентября против пенсионной реформы.