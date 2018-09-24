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Сколько времени Навальный проводит под арестом, а сколько — на свободе. В одной картинке

Meduza
20:37, 24 сентября 2018

У политика Алексея Навального утром 24 сентября закончился срок 30-дневного административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Через несколько секунд после того, как Навальный вышел из спецприемника, его снова задержали. Вечером суд приговорил его еще к 20 суткам ареста по 4 части статьи 20.2 КоАП РФ (действия при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу).


Фото в анонсе: Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix / LETA

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