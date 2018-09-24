У политика Алексея Навального утром 24 сентября закончился срок 30-дневного административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Через несколько секунд после того, как Навальный вышел из спецприемника, его снова задержали. Вечером суд приговорил его еще к 20 суткам ареста по 4 части статьи 20.2 КоАП РФ (действия при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу).



