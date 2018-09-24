Суд арестовал Навального на 20 суток

Симоновский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к административному аресту сроком на 20 суток.

Ранее полиция составила на оппозиционера административный протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушения при проведении митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу).

Новое административное дело связано с митингами 9 сентября против пенсионной реформы, во время которых Навальный находился в спецприемнике. Политика признали виновным в публикации анонса акции 7 августа, а также твита и видеоролика 24 августа.