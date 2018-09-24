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Суд арестовал Навального на 20 суток

Медиазона
20:13, 24 сентября 2018
Надежный источник

Симоновский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к административному аресту сроком на 20 суток.

Ранее полиция составила на оппозиционера административный протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушения при проведении митинга, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу). 

Новое административное дело связано с митингами 9 сентября против пенсионной реформы, во время которых Навальный находился в спецприемнике. Политика признали виновным в публикации анонса акции 7 августа, а также твита и видеоролика 24 августа. 

Навальный провел на свободе пять секунд после 30 суток ареста
Meduza
Алексей Навальный был задержан полицией утром 24 сентября на выходе из спецприемника, где он отбывал 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Поводом для предыдущего ареста послужила январская «забастовка избирателей», которую организовал оппозиционер.

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