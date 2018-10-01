«Оперный оркестр камерного спецприемника». Навальный под арестом записал для жены музыкальный номер

Политик Алексей Навальный, арестованный на 20 суток, записал в спецприемнике ариетту Dolce amor bendato Dio Франческо Кавалли в исполнении сокамерника Володи из Еревана.

Юлия Навальная опубликовала в инстаграме видео, которое ей передал мужчина, сидевший в одной камере с Навальным. На записи оппозиционер рассказал, что из-за ареста они с женой не смогли сходить в оперу, поэтому специально для нее спел «оперный оркестр камерного спецприемника». «Проездом из Еревана в Милан через спецприемник», — сказал Навальный, говоря о своем сокамернике.

«Прекрасно», — написала Юлия Навальная, оценивая выступление. Она отметила, что давно собиралась с мужем посетить Армению. «Теперь точно приедем, раз эта земля рождает такие таланты», — сказала она.

Навальная добавила, что ее муж «постоянно требует приготовить к его выходу », поэтому попросила лучший рецепт.