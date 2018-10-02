Журналист Марк Урбан: Скрипаль не верил, что его отравил Кремль

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, не поверил в версию о том, что за покушением на него стоит российское правительство. Об этом говорится в книге «The Skripal Files» журналиста «Би-би-си» Марка Урбана, которая выйдет в Великобритании 4 октября.

После пяти недель, проведенных в коме, Скрипаль столкнулся с «серьезными психологическими проблемами», отказываясь верить, что к его отравлению может быть причастна Россия, цитирует книгу The Guardian.

В своей книге Урбан, сделавший серию интервью со Скрипалем за год до его отравления, называет бывшего разведчика «бесстыдным русским националистом». Проживая в Солсбери, Сергей Скрипаль постоянно смотрел Первый канал российского телевидения и во многом поддерживал точку зрения Кремля, например, о присоединении Крыма в 2014 году. Он также отказывался верить в участие российских военных в конфликте на востоке Украины.

Книга Урбана не дает ответа на ключевой вопрос — почему Сергей Скрипаль стал целью атаки в Солсбери, отмечает The Guardian.