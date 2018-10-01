Журналист Канев: Анатолий Чепига получил звание Героя России за эвакуацию Януковича с Украины в 2014 году

Полковник ГРУ в 2014 году руководил операцией по вывозу с Украины в Россию президента Виктора Януковича, заявил журналист Сергей Канев.

По данным источников Канева, Чепига возглавлял подразделение спецназа, которое охраняло Януковича в резиденции в Межигорье, а затем транспортировало его в Крым. За эту спецоперацию Чепига, заявил Канев, получил звание Героя России.

Между тем бывший сослуживец Чепиги рассказал «Новой газете», что звание Героя тому присвоили «за Крым». «Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму», — сказал собеседник издания.