Журналист Канев: Анатолий Чепига получил звание Героя России за эвакуацию Януковича с Украины в 2014 году
Полковник ГРУ Анатолий Чепига в 2014 году руководил операцией по вывозу с Украины в Россию президента Виктора Януковича, заявил журналист Сергей Канев.
По данным источников Канева, Чепига возглавлял подразделение спецназа, которое охраняло Януковича в резиденции в Межигорье, а затем транспортировало его в Крым. За эту спецоперацию Чепига, заявил Канев, получил звание Героя России.
Между тем бывший сослуживец Чепиги рассказал «Новой газете», что звание Героя тому присвоили «за Крым». «Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму», — сказал собеседник издания.
Журналист Сергей Канев, работавший в «Центре управления расследованиями», участвовал в расследовании The Insider и Bellingcat о Боширове и Петрове. В конце сентября он покинул Россию, так как получил информацию о том, что его «собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что человек по имени Анатолий Чепига званием Героя России не награждался.