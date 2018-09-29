Журналист Сергей Канев уехал из России

Журналист Сергей Канев, работавший в «Центре управления расследованиями» и участвовавший в недавнем расследовании The Insider и Bellingcat о Боширове и Петрове, был вынужден «срочно» уехать из России, сообщает «Проект» со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Канев узнал, что его «собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина». Ранее Михаил Ходорковский говорил, что один из участников расследования гибели журналистов в ЦАР был вынужден уехать из-за «жесткой провокации с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина», но не называл имени этого журналиста.

Сам Канев сообщил РБК, что находится в отпуске в одной из стран Балтии, «а там видно будет». Он отметил, что «злобу определенных высокопоставленных лиц» могли вызвать сразу несколько его расследований, в том числе расследование The Insider и Bellingcat.