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Журналист Сергей Канев уехал из России

«Проект»
08:41, 29 сентября 2018
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Журналист Сергей Канев, работавший в «Центре управления расследованиями» и участвовавший в недавнем расследовании The Insider и Bellingcat о Боширове и Петрове, был вынужден «срочно» уехать из России, сообщает «Проект» со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Канев узнал, что его «собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина». Ранее Михаил Ходорковский говорил, что один из участников расследования гибели журналистов в ЦАР был вынужден уехать из-за «жесткой провокации с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина», но не называл имени этого журналиста.

Сам Канев сообщил РБК, что находится в отпуске в одной из стран Балтии, «а там видно будет». Он отметил, что «злобу определенных высокопоставленных лиц» могли вызвать сразу несколько его расследований, в том числе расследование The Insider и Bellingcat.

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