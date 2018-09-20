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Ходорковский заявил об угрозе для участников расследований гибели журналистов в ЦАР

«МБХ-Медиа»
10:18, 20 сентября 2018
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Михаил Ходорковский предупредил участников расследований гибели журналистов в ЦАР о «предельно опасной ситуации».

По словам Ходорковского, против одного из его сотрудников, занимавшегося в Москве расследованием гибели группы журналистов, готовилась «жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина». Этому человеку, сообщил Ходорковский, пришлось уехать из страны.

Одновременно, по словам Ходорковского, стало известно о гибели в ЦАР «при крайне странных обстоятельствах» одного из свидетелей по делу.

Участники независимых расследований гибели журналистов в ЦАР, по мнению Ходорковского, также находятся в опасности. Так, считает он, госпитализация издателя «Медиазоны» Петра Верзилова с симптомами отравления связана с тем, что он накануне получил отчет о расследовании.

«Хочу предупредить, что ситуация предельно опасна, а оглашение настоящих имен, вместо условных, обозначенных в отчете Петра [Верзилова] и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам», — заявил Ходорковский.

Петр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября — по словам его девушки Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем — речь и способность передвигаться. Спустя несколько дней Верзилов был переведен в клинику в Германии.
Немецкие врачи заявили, что Верзилов, вероятно, был отравлен. Российские специалисты никаких признаков отравляющих веществ, по данным источников СМИ, у Верзилова не обнаружили.

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Убийство журналистов в ЦАР

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