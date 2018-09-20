Ходорковский заявил об угрозе для участников расследований гибели журналистов в ЦАР

Михаил Ходорковский предупредил участников расследований гибели журналистов в ЦАР о «предельно опасной ситуации».

По словам Ходорковского, против одного из его сотрудников, занимавшегося в Москве расследованием гибели группы журналистов, готовилась «жесткая провокация с обвинением в сборе информации для подготовки теракта против Путина». Этому человеку, сообщил Ходорковский, пришлось уехать из страны.

Одновременно, по словам Ходорковского, стало известно о гибели в ЦАР «при крайне странных обстоятельствах» одного из свидетелей по делу.

Участники независимых расследований гибели журналистов в ЦАР, по мнению Ходорковского, также находятся в опасности. Так, считает он, госпитализация издателя «Медиазоны» Петра Верзилова с симптомами отравления связана с тем, что он накануне получил отчет о расследовании.

«Хочу предупредить, что ситуация предельно опасна, а оглашение настоящих имен, вместо условных, обозначенных в отчете Петра [Верзилова] и упомянутых его друзьями, может привести к новым жертвам», — заявил Ходорковский.