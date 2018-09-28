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Песков: информации о присвоении Анатолию Чепиге звания Героя России нет

Meduza
10:34, 28 сентября 2018
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает присвоение полковнику ГРУ Анатолию Чепиге звания Героя России.

«Такой информации [о награждении Чепиги — прим. „Медуза“] у меня нет», — заявил Песков, подчеркнув, что сообщения о присвоении звания Героя России человеку с таким именем и фамилией «были проверены».

Bellingcat и The Insider утверждают, что Анатолию Чепиге в 2014 году было присвоено звание Героя России. Указы о таких наградах подписывает президент.
В материалах расследования была опубликована фотография монумента в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), где имя Чепиги упоминается в списке выпускников — Героев России.
ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.

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