Песков: информации о присвоении Анатолию Чепиге звания Героя России нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает присвоение полковнику ГРУ Анатолию Чепиге звания Героя России.
«Такой информации [о награждении Чепиги — прим. „Медуза“] у меня нет», — заявил Песков, подчеркнув, что сообщения о присвоении звания Героя России человеку с таким именем и фамилией «были проверены».
Bellingcat и The Insider утверждают, что Анатолию Чепиге в 2014 году было присвоено звание Героя России. Указы о таких наградах подписывает президент.
В материалах расследования была опубликована фотография монумента в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), где имя Чепиги упоминается в списке выпускников — Героев России.
ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.