Песков: информации о присвоении Анатолию Чепиге звания Героя России нет

«Такой информации [о награждении Чепиги — прим. „Медуза“] у меня нет», — заявил Песков, подчеркнув, что сообщения о присвоении звания Героя России человеку с таким именем и фамилией «были проверены».

Bellingcat и The Insider утверждают, что Анатолию Чепиге в 2014 году было присвоено звание Героя России. Указы о таких наградах подписывает президент.

В материалах расследования была опубликована фотография монумента в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ), где имя Чепиги упоминается в списке выпускников — Героев России.

ДВОКУ золотыми буквами выбило его имя у памятника Рокоссовскому.