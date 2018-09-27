Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о полковнике Анатолии Чепиге (он же Руслан Боширов, которого власти Великобритании назвали подозреваемым ).

С вопросами о Чепиге Песков рекомендовал обращаться в Минобороны.

При этом пресс-секретарь российского президента заявил, что информация The Insider и Bellingcat о том, что Чепига был удостоен звания Герой России, будет проверена.

Песков также назвал расследование Insider и Bellingcat «неформальным», добавив, что неизвестно — «насколько оно соответствует действительности и соответствует ли».

«Те данные, которыми мы оперируем, — это то, что было сказано президентом, а потом сказано самими гражданами России (Александром Петровым и человеком, называвшим себя Руслан Боширов — прим. „Медуза“)», — сказал он.