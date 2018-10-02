Губернатор Курганской области ушел в отставку

Как сообщается на сайте областного правительства, «обдуманное решение» сложить полномочия Кокорин принял «в связи с переходом на новое место работы». Другие подробности не уточняются.

Алексей Кокорин, возглавлявший Курганскую область, объявил об уходе в отставку.

В конце сентября о скорой отставке Кокорина писало РБК , указывая, что регион под его руководством «так и остался депрессивным».

Глава Курганской области — пятый губернатор, покинувший свой пост за последнюю неделю. 26 сентября президент РФ Владимир Путин сменил главу Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края. Врио главы Приморья был назначен Олег Кожемяко, занимавший пост губернатора Сахалинской области. Кто возглавит Сахалин вместо него, пока не объявлено.