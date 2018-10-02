Глава Липецкой области объявил об отставке. Ранее свой пост покинул курганский губернатор

Губернатор Липецкой области Олег Королев обратился к президенту РФ с просьбой перевести его на другую работу.

В заявлении Королева, опубликованном на сайте областной администрации, говорится, что он обратился к президенту с «предложением перевести на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым».