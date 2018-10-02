Глава Липецкой области объявил об отставке. Ранее свой пост покинул курганский губернатор
Губернатор Липецкой области Олег Королев обратился к президенту РФ с просьбой перевести его на другую работу.
В заявлении Королева, опубликованном на сайте областной администрации, говорится, что он обратился к президенту с «предложением перевести на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым».
Олег Королев возглавлял Липецкую область с 1998 года. Его называли в числе глав регионов, которые в ближайшее время могут уйти в отставку.
Ранее 2 октября об уходе в отставку объявил губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Соответствующее заявление Кокорина также было опубликовано на сайте правительства региона. Уход с поста губернатора Кокорин объяснил переходом на другую работу, не став уточнять подробности.
26 сентября президент РФ Владимир Путин сменил глав трех регионов — Астраханской области, Кабардино-Балкарии, Приморского края и Сахалина (возглавлявший этот регион Олег Кожемяко стал врио губернатора Приморья).