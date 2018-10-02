Бывший охранник Януковича попросил суд в Киеве допросить его об Анатолии Чепиге

Бывший глава службы безопасности президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь обратился в суд в Киеве с просьбой допросить его о роли Анатолия Чепиги в эвакуации Януковича с Украины в феврале 2014 года.

Соответствующее заявление Кобзаря опубликовал в фейсбуке адвокат Януковича. О чем именно охранник хочет рассказать суду, пока неясно.