Бывший охранник Януковича попросил суд в Киеве допросить его об Анатолии Чепиге
Бывший глава службы безопасности президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь обратился в суд в Киеве с просьбой допросить его о роли Анатолия Чепиги в эвакуации Януковича с Украины в феврале 2014 года.
Соответствующее заявление Кобзаря опубликовал в фейсбуке адвокат Януковича. О чем именно охранник хочет рассказать суду, пока неясно.
1 октября журналист Сергей Канев рассказал, что Чепига получил звание Героя России за руководство отрядом, который обеспечивал охрану Януковича после его отстранения от власти и дальнейшее сопровождение президента в Крым.
Глава МВД Украины Арсен Аваков 2 октября также заявил, что Киев считает Чепигу причастным к организации выезда Януковича за пределы страны.
Виктора Януковича на Украине заочно судят за госизмену. Его обвиняют в том, что во время протестных акций в Киеве в 2014 году он попросил Россию ввести войска на Украину. Обвинение считает, что в итоге это позволило присоединить Крым к России.