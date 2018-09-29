Даниил Квят вернется в «Формулу-1» в 2019 году

Россиянин Даниил Квят вернется в команду «Торо Россо» в гонках «Формулы-1» в сезоне 2019 года. Он заменит в команде француза Пьера Гасли, который перейдет в команду «Ред Булл рейсинг».

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что Квят «заслуживает еще одного шанса в „Формуле-1“». «В прошлом он столкнулся со сложными ситуациями, но я уверен, что в стороне от гонок у него было время повзрослеть, и это поможет ему продемонстрировать свои несомненные качества на трассе», — сказал он.

Квят поблагодарил «Ред Булл» и «Торо Россо» за возможность вернуться к выступлениям в «Формуле-1», а также команду «Феррари», в которой работал после увольнения из «Торо Россо» в 2017 году.