Даниил Квят был молодой звездой «Формулы-1», а теперь стал главным неудачником. Что случилось?

В «Ред Булл» Квят попал в не самый простой для команды период. Их главная звезда — Себастьян Феттель — перешел в «Феррари» (как раз его и заменил россиянин). Команда не слишком хорошо приспособилась к новому техническому регламенту, и их машины заметно отставали от полностью доминировавшего в чемпионате «Мерседеса». И тем не менее: это все равно была топ-команда, и проведенный в ней сезон стал самым ярким в карьере Квята. Он почти всегда набирал очки, а в сумасшедшем гран-при Венгрии и вовсе занял второе место, побив установленный Петровым рекорд для российских пилотов (этот результат во многом был обусловлен тем, что гонщики, которые шли вторым и третьим, столкнулись за несколько кругов до финиша, но такое в «Формуле-1» случается).