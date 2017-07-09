Почему стоит начать смотреть «Формулу-1» прямо сейчас

«Формула-1» традиционно считается главной гоночной серией мира, однако объяснить, чем она интересна, человеку вне контекста, зачастую бывает непросто: в последние годы гонки выигрывали одни и те же люди, а для того, чтобы в них было больше обгонов, «формульной» администрации приходилось придумывать специальные технические нововведения. Сезон 2017 года — счастливое исключение: за тем, что происходит в чемпионате, интересно следить буквально на всех уровнях; примечательная борьба идет даже за последние места. В преддверии гран-при Австрии, которое состоится 9 июля, «Медуза» объясняет, почему стоит дать шанс «Формуле-1».

Обновление от 17.30 9 июля. В гран-при Австрии победил пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, Себастьян Феттель из «Феррари» пришел к финишу вторым, Дэниел Риккьярдо из «Ред Булла» — третьим.

Реальная конкуренция за лидерство

Спорт — это все-таки борьба за победу, и когда этой борьбы толком нет, гонки так же интересно смотреть, как чемпионат России по футболу в 1990-х (то есть неинтересно). Годы и даже эпохи доминирования одной команды в «Формуле-1» — не редкость, но 2010-е могли усыпить даже самых преданных фанатов: сначала — четыре года побед Себастьяна Феттеля и «Ред Булл» (хоть и не каждая из них была безоговорочной), затем — три года безусловного первенства команды «Мерседес», машины которой ездили настолько быстрее всех остальных, что ее пилотам оставалось бороться между собой.

2017-й наконец прервал эту печальную цепочку. В этом году болиды «Мерседеса» и «Феррари» более-менее равны по скорости — и на середине чемпионата решительно невозможно предсказать, кто из них возьмет кубок (поверьте, для «Формулы-1» это не такая уж частая ситуация). Главные претенденты на титул к тому же — люди хоть пока и молодые, но уже заслуженные; те самые пилоты, что уезжали от всех остальных в предыдущие семь лет — четырехкратный чемпион Себастьян Феттель («Феррари») и трехкратный Льюис Хэмилтон («Мерседес»). И про того, и про другого недоброжелатели много высказывались в том смысле, что они могут выигрывать только при условии, что у их машины нет конкурентов. И тот, и другой явно горят желанием доказать обратное. И у того, и у другого потихоньку начинают сдавать нервы — а значит, дальше будет только веселее.

Ну и вообще — совокупность исторических обстоятельств (равенство лидеров; два могучих чемпиона впереди; «Феррари» пытается взять титул после многолетней стагнации) напоминает великий сезон 2000 года, когда Михаэль Шумахер боролся с Микой Хаккиненом.

Внутрикомандные противостояния

«Формула-1» — это соревнование команд, каждая из которых выставляет на гонку две машины. Из-за этого, разумеется, возникает много коллизий — в основном вокруг того, что напарники вынуждены по требованию работодателей так или иначе подыгрывать друг другу. Командную тактику много критиковали, пытались запрещать — но способы заставить одного пилота пропустить другого (или оттормозить третьего) все равно находились.

В 2017 году все не то чтобы совсем по-другому — но такого количества реальной конкуренции внутри команд не было давно. И если с лидерами все более-менее понятно (и Хэмилтон, и Феттель просто быстрее своих партнеров), то среди середняков регулярно возникают всамделишные битвы, иногда доходящие до столкновений. Самые яркие примеры — «Форс-Индия», за которую выступают лихой мексиканец Серхио Перес и новичок Эстебан Окон, и, пожалуй, «Торо Россо», где всерьез злы друг на друга Даниил Квят и сын великого ралли-гонщика Карлос Сайнс-младший (последний даже начал вслух поговаривать о том, что готов уйти из команды). К сожалению, это единственный повод вспомнить в этом материале о российском гонщике: последний год Квят выступает скорее неудачно, хоть в этом сезоне — зачастую и не по своей вине, а из-за отказывающей техники.

В трансляциях «Формулы-1» можно услышать, например, переговоры пилотов со своими командами. Иногда это звучит очень экспрессивно, иногда — смешно. Вот подборка хитов с недавнего гран-при Азербайджана FORMULA 1

Интересная молодежь

Еще одна важная проблема современной «Формулы-1» — так называемые рента-драйверы: это когда пилота нанимают в команду, потому что у его семьи или спонсоров много денег, а не потому что он хорошо пилотирует. Конечно, в списке гонщиков в 2017 году есть и такие (например, чудовищно выступающий за «Рено» Джолион Палмер) — но не только они. Главная молодая звезда серии сегодня — Макс Ферстаппен, сын буйного пилота из 90-х Йоса Ферстаппена: от отца у него — вспыльчивый характер, от себя — подлинный талант и молодецкая дерзость; иногда Ферстаппен лезет на рожон уж слишком опрометчиво, и это заканчивается авариями (которые, впрочем, только добавляют интереса для нейтрального болельщика), нередко — проводит такие красивые и рискованные обгоны, каких в современной, стерильной и безопасной «Формуле-1», казалось, уже не осталось.

Ферстаппен — не единственный. Эстебана Окона мы уже назвали; Сайнс-младший умеет не только ругаться на партнера и руководство, но и выступать выше возможностей собственного болида. Еще одно имя, которое стоит запомнить, — пилот «Уильямса» Ланс Стролл. У него, конечно, тоже богатый папа, но в гран-при Азербайджана 18-летний гонщик попал на третье место, пусть и случилось это во многом благодаря стечению обстоятельств.

Харизматичные ветераны

В пелотоне в 2017-м году остались всего трое пилотов, гонявшихся вместе с Михаэлем Шумахером, когда тот побеждал за «Феррари». Двое из них — настоящие легенды.

Первый — финн Кими Райкконен, один из самых талантливых и быстрых пилотов 21-го века, ставший чемпионом всего единожды (ровно десять лет назад и вопреки всем раскладам). Сейчас Райкконен — партнер Себастьяна Феттеля в «Феррари». Более титулованный и более молодой напарник, конечно, быстрее финна, да и в мотивации Райкконена давно уже есть сомнения — но это не отменяет того, что с Кими как минимум весело. Он регулярно отчебучивает что-нибудь комически-невозмутимое — если не непосредственно на трассе, то в переговорах с командой (так, недавно он только в середине гонки, общаясь с диспетчером, обнаружил, что лидирует не Хэмилтон, а другой пилот «Мерседеса», молодой финн Валтери Боттас — и искренне удивился).

Испанец Фернандо Алонсо, еще один ветеран «Формулы-1», — тоже виртуоз резонансных переговоров с командой: в основном он крайне выразительно комментирует тот факт, что его «Макларен» который год способен бороться исключительно за последнее место. Судьба Алонсо — одна из самых трагических в истории серии: и его коллеги, и зрители считают его едва ли не лучшим гонщиком в пелотоне, однако испанец регулярно попадает в команды, которые не способны выигрывать гонки чисто по техническим причинам; в его случае два завоеванных чемпионства — это скорее мало. Даже на бесконечно ломающемся и ужасающе медленном «Макларене» (тоже, конечно, грустная история — великая еще недавно команда теперь борется за то, чтобы просто доехать до конца заезда) Алонсо умудряется регулярно творить чудеса, забираясь в первую десятку — и во многом благодаря ему в 2017 году интересно следить не только за борьбой лидеров, но и за тем, что происходит в конце пелотона.

Подборка самых зрелищных обгонов в сезоне «Формулы-1» 2017 года Der Hausmeister, The Janitor

Немного безумия

До недавнего времени текущий сезон «Формулы-1» был интересным, но довольно предсказуемым: «Феррари» и «Мерседес» боролись за лидерство; «Ред Булл» пытался их догнать; «Форс-Индия» и «Уильямс» делили середину пелотона; позади бурчал и феерил Алонсо. Во всем этом не хватало какой-то анархии — и в гран-при Азербайджана она наконец случилась. Чего там только не было. Например, прямой конфликт лидеров: после того как Хэмилтон подозрительно замедлился, пилотируя в режиме , ехавший за ним Феттель пришел в ярость и бортанул соперника на скорости 50 километров в час; после гонки его даже чуть не дисквалифицировали, да и отношений между двумя конкурентами за титул этот инцидент явно не улучшил. Например, зрелищные аварии: в самом начале столкнулись земляки Райкконен и Боттас. Например, мощные прорывы вперед: откатившись из-за столкновения в конец таблицы, Боттас затем прошел весь пелотон и буквально на самом финише вырвался на второе место. Например, неожиданные призеры: третьим стал сын богатого папы Лэнс Стролл из «Уильямса», до того казавшийся еще одним примером рента-драйвера. И это еще не все.

Проходящий в эти выходные гран-при Австрии, с одной стороны, казалось бы, не располагает к подобным авантюрам. С другой, именно здесь в 1998 году столкнулись лидировавшие партнеры по «Макларену» — да и городская трасса в Баку до 2017 года многим казалась скучной. Как бы то ни было, сейчас оптимальный момент, чтобы начать следить за «Формулой-1»: чемпионат примерно на середине, страсти накалены — и ничего еще не решено.