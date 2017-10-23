Даниила Квята снова отстранили от гонок «Формулы 1»

Единственного российского пилота «Формулы 1» Даниила Квята снова отстранили от гонок. Команда Toro Rosso, за которую он выступает, решила, что он не будет участвовать в Гран-при Мексики 29 октября.

Выступит ли он в двух оставшихся гонках в Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратах, неизвестно. По данным источника «Би-Би-Си», вероятнее всего, нет: Toro Rosso больше не заинтересована в сотрудничестве с россиянином.