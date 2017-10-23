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Даниила Квята снова отстранили от гонок «Формулы 1»

BBC News
19:58, 23 октября 2017

Единственного российского пилота «Формулы 1» Даниила Квята снова отстранили от гонок. Команда Toro Rosso, за которую он выступает, решила, что он не будет участвовать в Гран-при Мексики 29 октября.

Выступит ли он в двух оставшихся гонках в Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратах, неизвестно. По данным источника «Би-Би-Си», вероятнее всего, нет: Toro Rosso больше не заинтересована в сотрудничестве с россиянином.

Даниил Квят начал свою карьеру в Toro Rosso (младшей команде концерна Red Bull), затем его перевели в основную команду. В 2016 году его вернули обратно из-за агрессивного вождения и аварии во время Гран-при в Сочи. За Toro Rosso Квят выступал неудачно, и в итоге в сентябре 2017 года его отстранили от двух гонок. 22 октября он выступил на одном заезде в США и теперь снова лишился места в команде.

Карьера Даниила Квята

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