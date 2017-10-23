Даниила Квята снова отстранили от гонок «Формулы 1»
Единственного российского пилота «Формулы 1» Даниила Квята снова отстранили от гонок. Команда Toro Rosso, за которую он выступает, решила, что он не будет участвовать в Гран-при Мексики 29 октября.
Выступит ли он в двух оставшихся гонках в Бразилии и Объединенных Арабских Эмиратах, неизвестно. По данным источника «Би-Би-Си», вероятнее всего, нет: Toro Rosso больше не заинтересована в сотрудничестве с россиянином.
Даниил Квят начал свою карьеру в Toro Rosso (младшей команде концерна Red Bull), затем его перевели в основную команду. В 2016 году его вернули обратно из-за агрессивного вождения и аварии во время Гран-при в Сочи. За Toro Rosso Квят выступал неудачно, и в итоге в сентябре 2017 года его отстранили от двух гонок. 22 октября он выступил на одном заезде в США и теперь снова лишился места в команде.