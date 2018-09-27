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Суд освободил трех сестер Хачатурян из СИЗО

Meduza
15:26, 27 сентября 2018
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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и освободил из-под ареста Ангелину Хачатурян — одну из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца.

Суд применил к Ангелине Хачатурян новую меру пресечения — запрет определенных действий: она обязана находиться дома после 21:00, не должна выходить в интернет, говорить по телефону (кроме как со следователями) и общаться с фигурантами дела, передает корреспондент «Медузы».

Что такое запрет определенных действий?

Суд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия по поводу двух других сестер, Марии и Крестины.

Обновление. Суд удовлетворил ходатайства в отношении младшей и старшей сестер — Марии и Крестины Хачатурян. Мера пресечения им также была изменена на запрет определенных действий.
17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину Хачатурян задержали 27 июля после убийства их отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Они дали признательные показания и рассказали, что отец систематически бил и насиловал их. Следствие обвинило сестер в убийстве по предварительному сговору. Со 2 августа они находились под арестом.

Дело сестер Хачатурян

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