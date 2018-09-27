Суд освободил трех сестер Хачатурян из СИЗО

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и освободил из-под ареста Ангелину Хачатурян — одну из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца.

Суд применил к Ангелине Хачатурян новую меру пресечения — запрет определенных действий: она обязана находиться дома после 21:00, не должна выходить в интернет, говорить по телефону (кроме как со следователями) и общаться с фигурантами дела, передает корреспондент «Медузы».

Суд рассмотрит аналогичные ходатайства следствия по поводу двух других сестер, Марии и Крестины.

Обновление. Суд удовлетворил ходатайства в отношении младшей и старшей сестер — Марии и Крестины Хачатурян. Мера пресечения им также была изменена на запрет определенных действий.