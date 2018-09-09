Младшая из сестер Хачатурян, убивших отца, признана невменяемой

Эксперты Центра психиатрии и наркологии имени Сербского пришли к выводу, что 17-летняя Мария Хачатурян невменяема. В момент, когда вместе с двум старшими сестрами она убивала отца Михаила Хачатуряна, она могла не отдавать отчет в своих действиях, рассказал ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий. Официального заключения об экспертизе пока не получено.

Сейчас Мария Хачатурян содержится в больнице Бутырской тюрьмы. Теперь суд должен решить, где именно девушка будет проходить лечение.