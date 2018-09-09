Зачем открывать код антивируса?Партнерский материал

Младшая из сестер Хачатурян, убивших отца, признана невменяемой

ТАСС
14:15, 9 сентября 2018
Требует подтверждения

Эксперты Центра психиатрии и наркологии имени Сербского пришли к выводу, что 17-летняя Мария Хачатурян невменяема. В момент, когда вместе с двум старшими сестрами она убивала отца Михаила Хачатуряна, она могла не отдавать отчет в своих действиях, рассказал ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий. Официального заключения об экспертизе пока не получено.

Сейчас Мария Хачатурян содержится в больнице Бутырской тюрьмы. Теперь суд должен решить, где именно девушка будет проходить лечение.

Тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. В убийстве по предварительному сговору обвиняют трех сестер Хачатурян: 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину.
Сторона защиты утверждает, что отец подвергал дочерей насилию, в том числе сексуальному.
Как пишет «МК», Мария Хачатурян жаловалась на то, что к ней приходит призрак отца и угрожает ей.

Читайте также

новости

Колючая проволока на акции против пенсионной реформы в Петербурге. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы