Младшая из сестер Хачатурян, убивших отца, признана невменяемой
Эксперты Центра психиатрии и наркологии имени Сербского пришли к выводу, что 17-летняя Мария Хачатурян невменяема. В момент, когда вместе с двум старшими сестрами она убивала отца Михаила Хачатуряна, она могла не отдавать отчет в своих действиях, рассказал ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий. Официального заключения об экспертизе пока не получено.
Сейчас Мария Хачатурян содержится в больнице Бутырской тюрьмы. Теперь суд должен решить, где именно девушка будет проходить лечение.
Тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. В убийстве по предварительному сговору обвиняют трех сестер Хачатурян: 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину.
Сторона защиты утверждает, что отец подвергал дочерей насилию, в том числе сексуальному.
Как пишет «МК», Мария Хачатурян жаловалась на то, что к ней приходит призрак отца и угрожает ей.