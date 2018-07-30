В Москве три сестры убили отца. Он годами бил и запугивал их

Вечером 27 июля на лестничной площадке в подъезде дома № 56 на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они признали свою вину.

Как говорится в сообщении Следственного комитета, на допросе девушки рассказали, что у них сложились «личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий». Следствие направило в суд ходатайство об аресте подозреваемых. Часть 1 статьи 105 УК РФ, по которой расследуется уголовное дело, предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным Mash, погибшего зовут Михаил Хачатурян. Он жил в трехкомнатной квартире на Алтуфьевском шоссе вместе с дочерьми Марией, Ангелиной и Кристиной отдельно от их матери, ушедшей из семьи несколько лет назад. Кроме того, у девушек есть старший брат, также проживающий отдельно.

Семья производила впечатление благополучной и обеспеченной, отец выглядел строгим и набожным человеком, однако, как рассказали знакомые девушек «Комсомольской правде», на самом деле Михаил Хачатурян был связан с криминалом и торговлей наркотиками. Он регулярно избивал дочерей, запугивал их и, по некоторым данным, даже насиловал.

По одной из версий, девушки давно планировали убийство отца, по другой — Хачатурян сам напал на дочерей, находясь под воздействием наркотиков, после чего они, защищаясь, выхватили у него нож. «Не сделали бы они этого, то сделал бы он с ними. Каждая из них думала в первую очередь не о себе, а о сестрах, ведь они переживали все проблемы вместе, бок о бок, все одинаково страдали», — рассказала «КП» близкая подруга девушек.

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах говорит, что сестры нанесли отцу не менее 36 ударов ножом. Кроме того, мужчину не менее десяти раз ударили молотком по голове, а также распылили ему в лицо перцовый газ из баллончика. После убийства старшая дочь Хачатуряна сама позвонила в полицию и рассказала, что была ранена отцом. Ее госпитализировали с колото-резаной раной бедра и ушибами предплечья.

При обыске в квартире, где произошло убийство, обнаружили целый арсенал: охотничье ружье с патронами, арбалет с дротиками, несколько пневматических, сигнальных и газовых пистолетов. Телеграм-канал «112» сообщает, что в машине Михаила Хачатуряна также были найдены два килограмма героина.

Подруга задержанных сестер рассказала телеканалу «360», что родственники знали о проблемах в семье Хачатурянов, но не предпринимали никаких действий, потому что отец семейства содержал их финансово. Сейчас родные отказываются даже нанять сестрам адвоката.