Как переехать на новое рабочее место?Партнерский материал

«Ведомости» сообщили о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ из-за результатов губернаторских выборов. Песков это отрицает

Ведомости
05:46, 25 сентября 2018
Требует подтверждения

Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за нарушение договоренностей на губернаторских выборах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Недовольство власти, в частности, вызвали действия члена ЛДПР Сергея Фургала, избранного губернатором Хабаровского края. По словам собеседника «Ведомостей», на выборы он шел техническим кандидатом и обещал не вести кампанию, но в итоге отказался от сделки со своим соперником из «Единой России» Вячеславом Шпортом.

По словам источника, в качестве наказания Кремль, в частности, может отказаться помогать КПРФ и ЛДПР с прохождением муниципального фильтра. «Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — сказал собеседник «Ведомостей».

О том, что КПРФ и ЛДПР вызвали «раздражение» в Кремле, изданию сообщил еще один источник. «Надеюсь, будут приняты жесткие меры. Выборы — лишь эпизод. КПРФ, в частности, педалировала пенсионную тему», — отметил он.

Обновление 12:00. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал сведения газеты абсолютно не имеющими под собой оснований.

Главный вывод будет сделан в отношении ЛДПР и КПРФ, говорит другой собеседник, близкий к администрации президента: «Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу». 

Ведомости
После единого дня голосования 9 сентября в четырех регионах России был назначен второй тур губернаторских выборов.
В Приморье, где единоросс Андрей Тарасенко в последний момент с минимальным перевесом выиграл у коммуниста Андрея Ищенко, результаты выборов отменили из-за массовых нарушений.
Во Владимирской области и в Хабаровском во втором туре выборов победили кандидаты от ЛДПР Владимир Сипягин и Сергей Фургал.
В Хакасии второй тур отложили до 7 октября после того, как исполняющий обязанности главы региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. 

Читайте также

новости

Сколько времени Навальный проводит под арестом, а сколько — на свободе. В одной картинке

Подкасты
Кажется, дело не в деньгах. Подводим итоги сезона
44 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

Министр образования Башкирии допустила две ошибки в трех предложениях. Сказала, это эксперимент (???)

Сборник

Наши партнерские материалы