«Ведомости» сообщили о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ из-за результатов губернаторских выборов. Песков это отрицает

Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за нарушение договоренностей на губернаторских выборах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Недовольство власти, в частности, вызвали действия члена ЛДПР Сергея Фургала, избранного губернатором Хабаровского края. По словам собеседника «Ведомостей», на выборы он шел техническим кандидатом и обещал не вести кампанию, но в итоге отказался от со своим соперником из «Единой России» Вячеславом Шпортом.

По словам источника, в качестве наказания Кремль, в частности, может отказаться помогать КПРФ и ЛДПР с прохождением муниципального фильтра. «Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — сказал собеседник «Ведомостей».

О том, что КПРФ и ЛДПР вызвали «раздражение» в Кремле, изданию сообщил еще один источник. «Надеюсь, будут приняты жесткие меры. Выборы — лишь эпизод. КПРФ, в частности, пенсионную тему», — отметил он.

Обновление 12:00. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал сведения газеты абсолютно не имеющими под собой оснований.