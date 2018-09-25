«Ведомости» сообщили о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ из-за результатов губернаторских выборов. Песков это отрицает
Кремль может наказать ЛДПР и КПРФ за нарушение договоренностей на губернаторских выборах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Недовольство власти, в частности, вызвали действия члена ЛДПР Сергея Фургала, избранного губернатором Хабаровского края. По словам собеседника «Ведомостей», на выборы он шел техническим кандидатом и обещал не вести кампанию, но в итоге отказался от сделки со своим соперником из «Единой России» Вячеславом Шпортом.
По словам источника, в качестве наказания Кремль, в частности, может отказаться помогать КПРФ и ЛДПР с прохождением муниципального фильтра. «Выборы показали, что они недоговороспособны. Они считают, что вдвоем спасутся, потому и заявили о коалиции», — сказал собеседник «Ведомостей».
О том, что КПРФ и ЛДПР вызвали «раздражение» в Кремле, изданию сообщил еще один источник. «Надеюсь, будут приняты жесткие меры. Выборы — лишь эпизод. КПРФ, в частности, педалировала пенсионную тему», — отметил он.
Обновление 12:00. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал сведения газеты абсолютно не имеющими под собой оснований.
Главный вывод будет сделан в отношении ЛДПР и КПРФ, говорит другой собеседник, близкий к администрации президента: «Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу».