Сергей Фургал из ЛДПР набрал почти 70 процентов голосов на выборах губернатора Хабаровского края

Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов после обработки 100% протоколов избирательных комиссий. По данным ЦИК РФ, за него проголосовали 325 тысяч 566 избирателей.

Его соперник из «Единой России», временно исполняющий обязанности губернатора края Вячеслав Шпорт получил 27,97% голосов (130 тысяч 873 избирателя) на выборах главы региона.

Предварительные экзит-поллы, обнародованные сразу после окончания голосования, отдавали победу Шпорту.

Новость обновлена по итогам подсчета всех бюллетеней