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Сергей Фургал из ЛДПР набрал почти 70 процентов голосов на выборах губернатора Хабаровского края

ЦИК РФ
16:35, 23 сентября 2018
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Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,57% голосов после обработки 100% протоколов избирательных комиссий. По данным ЦИК РФ, за него проголосовали 325 тысяч 566 избирателей.

Его соперник из «Единой России», временно исполняющий обязанности губернатора края Вячеслав Шпорт получил 27,97% голосов (130 тысяч 873 избирателя) на выборах главы региона.

Предварительные экзит-поллы, обнародованные сразу после окончания голосования, отдавали победу Шпорту.

Новость обновлена по итогам подсчета всех бюллетеней
В первом туре выборов губернатора Хабаровского края, прошедшего 9 сентября, ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов. Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал набрали чуть менее 36% голосов.

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