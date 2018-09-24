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Наталья Поклонская предложила позволить россиянам выбирать, когда выходить на пенсию

Наталья Поклонская
12:45, 24 сентября 2018
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская внесла поправки ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.

Как сообщила Поклонская в своем фейсбуке, она предлагает оставить прежний пенсионный возраст, но дать гражданам возможность выбирать, продолжать работать или выходить на пенсию. Тем, кто будет работать, депутат предложила доплачивать 3% от суммы пенсии за каждый дополнительный год. Однако пенсионные выплаты, по идее Поклонской, они будут получать только после увольнения.

Также депутат предложила, чтобы люди с рабочим стажем 37 лет и более имели «безусловное право» выйти на пенсию вне зависимости от их возраста.

Как ожидается, Госдума рассмотрит законопроект о пенсионной реформе во втором чтении 26 сентября, в третьем — 27 сентября.

Наталья Поклонская — единственный депутат «Единой России», который в июле проголосовал против проекта пенсионной реформы в первом чтении.

Поклонская против «Единой России»

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