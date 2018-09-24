Наталья Поклонская предложила позволить россиянам выбирать, когда выходить на пенсию

Депутат Госдумы Наталья Поклонская внесла поправки ко второму чтению законопроекта о .

Как сообщила Поклонская в своем фейсбуке, она предлагает оставить прежний пенсионный возраст, но дать гражданам возможность выбирать, продолжать работать или выходить на пенсию. Тем, кто будет работать, депутат предложила доплачивать 3% от суммы пенсии за каждый дополнительный год. Однако пенсионные выплаты, по идее Поклонской, они будут получать только после увольнения.

Также депутат предложила, чтобы люди с рабочим стажем 37 лет и более имели «безусловное право» выйти на пенсию вне зависимости от их возраста.

Как ожидается, Госдума рассмотрит законопроект о пенсионной реформе во втором чтении 26 сентября, в третьем — 27 сентября.