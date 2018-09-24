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Адвокат потребовал от СК расследовать отравление Петра Верзилова

Медиазона
10:23, 24 сентября 2018
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Адвокат Дмитрий Динзе подал в управление Следственного комитета по Москве заявление о проверке возможного отравления участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

По данным самого издания, в документе защитник также требует проверить действия сотрудников полиции или ФСБ по статье о превышении должностных полномочий (286 УК РФ) в связи с незаконными оперативно-розыскными мероприятиями, обыском, задержаниями и лишением свободы.

«Можно сделать вывод, что Верзилов П.Ю. мог быть отравлен антихолинергическими препаратами в период с 9 по 12 сентября 2018 года лицами, с которыми у него были конфликтные отношения; лицами, которые опасались расследования убийства журналистов в ЦАР; лицами, которые являлись сотрудниками специальных служб (сотрудники полиции или ФСБ), пресекавшими деятельность Верзилова П.Ю. в рамках его общественной деятельности», — перечислил Динзе возможные версии отравления.

Медиазона
Петр Верзилов попал в больницу вечером 11 сентября — по словам его девушки Вероники Никульшиной, у него стало пропадать зрение, а затем речь и способность передвигаться. В середине сентября его перевели на лечение в Берлин. В немецкой клинике заявили, что Верзилов, вероятно, был отравлен. Официально диагноз объявлен не был.

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