Адвокат потребовал от СК расследовать отравление Петра Верзилова
Адвокат Дмитрий Динзе подал в управление Следственного комитета по Москве заявление о проверке возможного отравления участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.
По данным самого издания, в документе защитник также требует проверить действия сотрудников полиции или ФСБ по статье о превышении должностных полномочий (286 УК РФ) в связи с незаконными оперативно-розыскными мероприятиями, обыском, задержаниями и лишением свободы.
«Можно сделать вывод, что Верзилов П.Ю. мог быть отравлен антихолинергическими препаратами в период с 9 по 12 сентября 2018 года лицами, с которыми у него были конфликтные отношения; лицами, которые опасались расследования убийства журналистов в ЦАР; лицами, которые являлись сотрудниками специальных служб (сотрудники полиции или ФСБ), пресекавшими деятельность Верзилова П.Ю. в рамках его общественной деятельности», — перечислил Динзе возможные версии отравления.