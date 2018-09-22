Рогозин: Россия не будет участвовать в американском проекте окололунной станции «на вторых ролях»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия «не может себе позволить» участвовать «на вторых ролях» в американском проекте окололунной станции и Lunar Orbital Platform — Gateway.

По словам Рогозина, Россия предложит собственный проект станции, передает ТАСС. По его мнению, этот проект может быть реализован как Россией в одиночку, так и в сотрудничестве с NASA или «в кооперации со странами БРИКС».

За день до выступления Рогозина представители «Роскосмоса» сообщили РИА Новости, что госкорпорация «подтвердила намерение быть полноправным участником» проекта Gateway на переговорах с зарубежными партнерами.