Рогозин: Россия не будет участвовать в американском проекте окололунной станции «на вторых ролях»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия «не может себе позволить» участвовать «на вторых ролях» в американском проекте окололунной станции и Lunar Orbital Platform — Gateway.
По словам Рогозина, Россия предложит собственный проект станции, передает ТАСС. По его мнению, этот проект может быть реализован как Россией в одиночку, так и в сотрудничестве с NASA или «в кооперации со странами БРИКС».
За день до выступления Рогозина представители «Роскосмоса» сообщили РИА Новости, что госкорпорация «подтвердила намерение быть полноправным участником» проекта Gateway на переговорах с зарубежными партнерами.
Россия присоединилась к американскому проекту космической станции на орбите Луны в 2017 году. Сообщалось, что Россия построит для станции шлюзовой модуль, который будет запущен в 2026 году.
Дмитрий Рогозин стал главой «Роскосмоса» в мае 2018 года; до этого он был вице-премьером, курировавшим оборонную промышленность и космическую отрасль. После его назначения в структурах, связанных с госкорпорацией, начались проверки, СК возбудил несколько уголовных дел.