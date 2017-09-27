Россия присоединилась к американскому проекту создания космической станции на орбите Луны

Интерфакс
09:55, 27 сентября 2017
Надежный источник

Глава Роскосмоса Игорь Комаров объявил о присоединении России к проекту Deep Space Gateway, в рамках которого NASA собирается построить обитаемую космическую станцию на орбите Луны.

«Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway», — сообщил Комаров. По его словам, первые модули планируется вывести на орбиту Луны в 2024–2026 годах.

Комаров рассказал, что Россия в рамках проекта Deep Space Gateway собирается создать от одного до трех модулей, а также разработать стандарты механизма стыковки для всех кораблей, которые будут летать на станцию.

Кроме того, Россия планирует использовать для полетов на станцию новую ракету-носитель сверхтяжелого класса, которая пока находится в разработке.

Предполагается, что в проекте Deep Space Gateway также могут принять участие Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

NASA объявило о планах создания станции Deep Space Gateway в марте 2017 года. Для вывода модулей на орбиту Луны американское космическое агентство собирается использовать ракету сверхтяжелого класса Space Launch System, которая находится в разработке. Ее первый запуск запланирован на 2019 год.
Постоянную базу на орбите Луны предполагается использовать для отработки технологий освоения дальнего космоса, включая полеты на Марс.
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