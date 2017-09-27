Россия присоединилась к американскому проекту создания космической станции на орбите Луны

Глава Роскосмоса Игорь Комаров объявил о присоединении России к проекту Deep Space Gateway, в рамках которого NASA собирается построить обитаемую космическую станцию на орбите Луны.

«Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway», — сообщил Комаров. По его словам, первые модули планируется вывести на орбиту Луны в 2024–2026 годах.

Комаров рассказал, что Россия в рамках проекта Deep Space Gateway собирается создать от одного до трех модулей, а также разработать стандарты механизма стыковки для всех кораблей, которые будут летать на станцию.

Кроме того, Россия планирует использовать для полетов на станцию новую ракету-носитель сверхтяжелого класса, которая пока находится в разработке.

Предполагается, что в проекте Deep Space Gateway также могут принять участие Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.